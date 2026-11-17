Приложение "Резерв+" и учетные данные. Фото: Новини.LIVE

Более 90 % отсрочек от мобилизации теперь продлеваются автоматически. Военнообязанным больше не нужно стоять в очередях в ТЦК или собирать новые справки, если их данные есть в госреестрах. Но если отсрочка вдруг не продлилась, хотя раньше это происходило без проблем, паниковать не стоит. Иногда это может быть сбой.

Об этом сообщает Львовский ТЦК и СП, передает Новини.LIVE.

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У кого автоматически продлевается срок действия отсрочки

Украинцам больше не нужно каждый раз ходить в ТЦК и нести папки с документами, чтобы продлить свою отсрочку от службы. Государство автоматизировало этот процесс для подавляющего большинства военнообязанных. Если государственные базы данных подтверждают ваши основания, то отсрочка продлевается сама собой.

Сейчас этот механизм охватывает более 90% всех действующих отсрочек, что касается 22 различных категорий граждан.

Автоматически отсрочка продлится для следующих групп:

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Граждане с инвалидностью, а также те, кого ВЛК признала временно негодными. Многодетные родители (от трёх детей) и те, кто самостоятельно воспитывает несовершеннолетнего ребёнка. Родители тяжелобольных малышей или детей с инвалидностью. Родители совершеннолетних сыновей или дочерей, имеющих I или II группу инвалидности. Лица, ухаживающие за тяжелобольными членами семьи или родственниками с инвалидностью. Опекуны лиц, признанных судом недееспособными. Люди, чья супруга (или супруг) имеет I, II или III группу инвалидности, а также те, чьи родители имеют I–II группу инвалидности. Мужья и жены действующих военнослужащих, в семье которых есть ребенок. Студенты, аспиранты, ученые, преподаватели вузов и профтехучилищ, а также школьные учителя. Родственники тех, кто пропал без вести или погиб во время боевых действий и действия военного положения. Родственники украинцев, посмертно удостоенных звания Героя Украины за события Революции Достоинства. Военные после освобождения из плена и гражданские лица, которых незаконно лишили свободы в результате российской агрессии. Молодежь в возрасте от 18 до 25 лет, заключившая военный контракт сроком на один год.

Как оформить отсрочку с нуля без посещения ТЦК

Если вы получаете право на отсрочку впервые, то для 12 категорий это можно сделать прямо в смартфоне. Приложение "Резерв+" позволяет подать онлайн-заявку студентам, аспирантам, педагогам, многодетным родителям, людям с инвалидностью и временно негодящим к военной службе.

Тем, чьей категории нет в электронном списке, не обязательно обращаться непосредственно в ТЦК и СП, поскольку закон позволяет обратиться в любой ближайший ЦПАП.

Что делать, если система дала сбой и отсрочка не продлилась

Иногда приложение сообщает, что автоматически продлить срок невозможно. Это не означает, что вы утратили свое право или вас немедленно мобилизуют. Чаще всего проблема заключается в том, что государственные реестры не содержат определенных данных или информация просто устарела. Ваша текущая отсрочка все равно остается действительной до конца своего официального срока.

Вам необходимо проверить и обновить информацию в реестрах, а после этого — снова отправить запрос в "Резерв+" или отнести документы в ЦПАП. Обращаться с заявлением напрямую в ТЦК для продления не нужно. Актуальный статус всегда отображается на вашем смартфоне.

Новини.LIVE сообщали, что отсрочка и бронирование — это два разных механизма, отличающихся как основаниями, так и сроками действия. Первую предоставляют в связи с личными обстоятельствами, такими как состояние здоровья или наличие детей, тогда как бронирование оформляют только работникам критически важных предприятий.

Если же человек теряет право на отсрочку, например, после смерти родственника, за которым ухаживал, то это не считается нарушением правил учета. В настоящее время закон не предусматривает никаких автоматических штрафов или сроков, по истечении которых бывшего ухаживающего объявляют в розыск из-за изменения семейных обстоятельств.

Также не является нарушением и отсутствие в "Резерв+" данных о прохождении ВЛК. Медосмотр проходят только по законным основаниям и по направлению, которое, впрочем, могут выписать даже забронированным работникам.