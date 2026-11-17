Застосунок Резерв+ та облікові дані. Фото: Новини.LIVE

Понад 90% відстрочок від мобілізації тепер продовжуються автоматично. Військовозобов'язаним більше не треба стояти в чергах до ТЦК чи збирати нові довідки, якщо їхні дані є в держреєстрах. Та якщо відстрочка раптом не продовжилася, хоча раніше це відбувалося без проблем, панікувати не варто. Інколи це може бути збій.

Про це повідомляє Львівський ТЦК та СП, передає Новини.LIVE.

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У кого автоматично продовжується термін дії відстрочки

Українцям більше не потрібно щоразу оббивати пороги ТЦК та нести папки документів, аби продовжити свою відстрочку від служби. Держава автоматизувала цей процес для переважної більшості військовозобов'язаних. Якщо державні бази даних підтверджують ваші підстави, то відстрочка подовжується сама собою.

Зараз цей механізм охоплює понад 90% усіх чинних відстрочок, що стосується 22 різних категорій громадян.

Автоматично відстрочка продовжиться для таких груп:

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Громадяни з інвалідністю, а також ті, кого ВЛК визнала тимчасово непридатними. Багатодітні батьки (від трьох дітей) та ті, хто виховує неповнолітню дитину самостійно. Батьки тяжкохворих малюків або дітей з інвалідністю. Батьки повнолітніх синів чи доньок, які мають I або II групу інвалідності. Доглядальники тяжкохворих членів родини або родичів з інвалідністю. Опікуни осіб, яких суд визнав недієздатними. Люди, чия дружина (або чоловік) має I, II чи III групу інвалідності, а також ті, чиї батьки мають I-II групу інвалідності. Чоловіки та жінки чинних військовослужбовців, у родині яких є дитина. Студенти, аспіранти, науковці, викладачі вишів та профтехучилищ, а також шкільні вчителі. Рідні тих, хто зник безвісти або загинув під час бойових дій та дії воєнного стану. Родичі українців, які посмертно отримали звання Героя України за події Революції Гідності. Військові після звільнення з полону та цивільні, яких незаконно позбавили волі через російську агресію. Молодь віком від 18 до 25 років, яка підписала військовий контракт терміном на один рік.

Як оформити відстрочку з нуля без візиту в ТЦК

Якщо ви отримуєте право на відстрочку вперше, то для 12 категорій це можна зробити просто у смартфоні. Застосунок "Резерв+" дозволяє подати онлайн-заявку студентам, аспірантам, освітянам, багатодітним батькам, людям з інвалідністю та тимчасово непридатним.

Тим, чиєї категорії немає в електронному списку, не обов'язково йти безпосередньо до ТЦК та СП, оскільки закон дозволяє звернутися до будь-якого найближчого ЦНАПу.

Що робити, якщо система дала збій і відстрочка не продовжилась

Іноді застосунок повідомляє, що автоматично продовжити термін неможливо. Це не означає, що ви втратили своє право або вас негайно мобілізують. Найчастіше проблема полягає в тому, що державні реєстри не містять певних даних або інформація просто застаріла. Ваша поточна відстрочка все одно залишається дійсною до кінця свого офіційного строку.

Вам необхідно перевірити та оновити інформацію в реєстрах, а після цього — знову надіслати запит у "Резерв+" або віднести документи до ЦНАПу. Йти із заявою напряму до ТЦК для продовження не потрібно. Актуальний статус завжди відображається у вашому смартфоні.

Новини.LIVE повідомляли, що відстрочка та бронювання є два різними механізмами, що різняться і підставами, і строками дії. Першу надають через особисті обставини, як-от стан здоров'я чи наявність дітей, тоді як бронь оформлюють лише працівникам критично важливих підприємств.

Якщо ж людина втрачає право на відстрочку, наприклад, після смерті родича, за яким доглядала, то це не вважається порушенням правил обліку. Нині жодних автоматичних штрафів чи строків, після яких колишнього доглядальника подають у розшук через зміну сімейних обставин, закон не встановлює.

Так само не є порушенням і відсутність у "Резерв+" даних про проходження ВЛК. Медогляд проходять лише за законних підстав і за направленням, яке, втім, можуть виписати навіть заброньованим працівникам.