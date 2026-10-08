Каковы условия службы по «Контракту 18–24: Дроны»

Военный управляет дроном. Фото иллюстративное: mod.gov.ua

Молодые люди в возрасте от 18 до 24 лет могут поступить на военную службу, подписав "Контракт 18–24: Дроны", который предусматривает службу в подразделениях беспилотных систем и робототехники. Молодые бойцы освоят технологическую специальность и получат прозрачные условия службы.

Об этом со ссылкой на Одесский областной ТЦК и СП сообщает Новини.LIVE.

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Условия "Контракта 18–24: Дроны"

Срок действия контракта — два года. Не менее года из этого периода — участие в боевых действиях.

Зарплата и доплаты за выполнение боевых задач ежемесячно будут составлять до 120 тысяч гривен. Кроме того, предусмотрено единовременное пособие в размере миллиона гривен: 200 тысяч гривен выплачиваются сразу после подписания контракта, а еще 800 тысяч гривен — частями в течение срока службы. Военные проходят усиленную подготовку. Прежде чем выходить на задание, они не менее четырёх месяцев проходят обучение.

По окончании службы контрактники получат год отсрочки, льготную ипотеку под 0% по программе "єОселя", смогут свободно выезжать за пределы Украины и бесплатно учиться в вузах.

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По каким специальностям можно служить по "Контракту 18–24: Дроны":

операторы и техники FPV, БПЛА разведывательного и ударного типа;

операторы наземных роботизированных комплексов.

Подписать "Контракт 18–24: Дроны" могут люди в возрасте 18–24 лет. Требований к кандидатам немного: нужно быть годным к службе и иметь среднее образование. Людей с судимостью на службу по этому контракту не принимают.

Ранее Новини.LIVE со ссылкой на разработчиков "Армия+" сообщал, что в этом приложении может ошибочно появиться красная полоса, означающая розыск за совершение преступления против безопасности государства. Чтобы исправить эту ошибку, военному нужно обновить программу. Если проблема останется, бойцу понадобится помощь командира.

Также Новини.LIVE со ссылкой на УНИАН писал, что заключение ВВК считается действительным в течение года. По истечении этого срока военнообязанный может получить направление на повторный медицинский осмотр. Для тех, кого ранее признали непригодным, действуют другие правила.