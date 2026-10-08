Які умови служби за "Контрактом 18–24: Дрони"

Військовий керує дроном. Фото ілюстративне: mod.gov.ua

Молоді люди віком від 18 до 24 років можуть долучитися до війська, підписавши "Контракт 18–24: Дрони", який передбачає службу в підрозділах безпілотних систем і робототехніки. Молоді бійці опанують технологічну спеціальність і отримають прозорі умови служби.

Про це з посиланням на Одеський обласний ТЦК та СП передає Новини.LIVE.

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Умови "Контракту 18–24: Дрони"

Термін дії контракту — два роки. Щонайменше рік із цього періоду — участь у бойових діях.

Зарплата і доплати за виконання бойових завдань щомісяця становитимуть до 120 тисяч гривень. Крім того передбачається одноразова допомога в розмірі мільйона гривень: 200 тисяч гривень платять одразу після підписання контракту, а ще 800 тисяч гривень — частинами впродовж служби. Військові проходять посилену підготовку. Перш ніж виходити на завдання, вони щонайменше чотири місяці навчаються.

Після завершення служби контрактники отримають рік відстрочки, пільгову іпотеку під 0% за програмою "Оселя", зможуть вільно виїжджати за межі України та безоплатно навчатися у вишах.

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За якими спеціальностями можна служити за "Контрактом 18–24: Дрони":

оператори та техніки FPV, БпЛА розвідувального та ударного типу;

оператори наземних роботизованих комплексів.

Підписати "Контракт 18–24: Дрони" можуть люди віком 18–24 роки. Вимог до кандидатів небагато: потрібно бути придатними до служби та мати середню освіту. Людей із судимістю на службу за цим контрактом не приймають.

Раніше Новини.LIVE з посиланням на розробників "Армія+" повідомляв, що цьому застосунку може помилково з'явитися червона стрічка, яка означає розшук через скоєння СЗЧ. Щоб виправити цю помилку, військовому треба оновити програму. Якщо проблема залишиться, бійцю знадобиться допомога командира.

Також Новини.LIVE з посиланням на УНІАН писав, що висновок ВЛК вважається чинним упродовж року. Після завершення цього терміну військовозобов'язаний може отримати направлення на повторний медичний огляд. Для тих, кого раніше визнали непридатним, діють інші правила.