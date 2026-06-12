"Контракт 18-24: Дроны" после СОЧ недоступен

Молодой украинский военнослужащий. Фото: Минобороны

В Украине продолжает действовать проект "Контракт 18-24", направленный на привлечение молодых людей к контрактной службе в ВСУ. Участие в этой программе не является проблемой даже для действующих военных, прошедших срочную службу. А вот наличие предыдущего контракта может стать препятствием для возможности подписания «Контракта 18-24».

Как сообщают Новини.LIVE, об этом написали на портале "Юристи.UA".

"Контракт 18-24" для призывников

Во время полномасштабной российско-украинской войны был создан специальный проект "Контракт 18-24". Целью создания этого проекта было привлечение в Вооруженные силы Украины на добровольной основе граждан, которые по возрасту не подпадают под мобилизацию.

Мобилизационный возраст после изменений в законодательстве, напомним, начинается с 25 лет. До достижения 25-летия граждан не имеют права мобилизовать (кроме отдельных случаев, например, бывших ограниченно годных).

Проект "Контракт 18-24" как раз и был рассчитан на граждан домобилизационного возраста. В этом проекте есть различные варианты, в частности, существует такая отдельная программа "Контракт 18-24: Дроны", согласно которой молодых граждан набирают на должности операторов беспилотных систем.

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СОЧ меньшая проблема, чем предыдущий контракт

К юристам обратился гражданин, который ранее подписал контракт с ВСУ, а затем совершил самовольное отсутствие. Сейчас этот военный восстанавливается уже в Нацгвардии.

Гражданин поинтересовался, может ли он подписать контракт по программе "Контракт 18-24: Дроны". Юристы, комментируя эту ситуацию, объяснили, что самовольное оставление части не является самой большой проблемой.

Адвокат Станислав Гиммельфарб отметил: "Если после самовольного оставления части вас официально восстановили на военной службе в НГУ и в отношении вас нет неурегулированных дисциплинарных или уголовных вопросов, то сам факт предыдущего самовольного оставления части не всегда автоматически исключает возможность заключения нового контракта". Но, добавил Гиммельфарб, главный нюанс заключается в наличии предыдущего контракта: "Если вы уже проходите службу по контракту, то программа "18–24" может быть предназначена только для лиц, которые впервые заключают контракт или соответствуют другим специальным критериям".

Напомним, Новини.LIVE ранее писали о том, куда может попасть молодой воин по программе "Контракт 18–24".

Молодые украинские военнослужащие, подписавшие соглашение по программе "Контракт 18-24", могут попасть в различные виды Вооруженных сил Украины. Это может быть как подразделение Сухопутных войск, так и другие воинские части, в частности, и Силы поддержки.

Добавим, что Новини.LIVE сообщали о том, какие льготы предусмотрены для молодых военных по программе "Контракт 18-24".

Согласно программе "Контракт 18-24" военнослужащие, подписавшие контракт на военную службу до достижения 25-летнего возраста, имеют право на целый ряд льгот и выплат. В Министерстве обороны объяснили, какие именно льготы будут предоставлены таким контрактникам во время и даже после службы.