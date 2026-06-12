"Контракт 18-24: Дрони" після СЗЧ недоступний

Молодий український військовослужбовець. Фото: Міноборони

В Україні продовжує діяти проєкт "Контракт 18-24" для залучення молодих людей до контрактної служби в ЗСУ. Участь у цій програмі не є проблемою навіть для чинних військових, які здійснили СЗЧ. А от наявність попереднього контракту може стати перешкодою для можливості підписання "Контракту 18-24".

Як повідомляють Новини.LIVE, про це написали на порталі "Юристи.UA".

"Контракт 18-24" для призовників

Під час повномасштабної російсько-української війни був створений спеціальний проєкт "Контракт 18-24". Метою створення цього проєкту було залучення до Збройних сил України на добровільній основі громадян, які за віком не підпадають під мобілізацію.

Мобілізаційний вік після змін у законодавстві, нагадаємо, починається з 25 років. До досягнення 25-річчя громадян не мають права мобілізувати (крім окремих випадків, наприклад, колишніх обмежено придатних).

Проєкт "Контракт 18-24" саме і був розрахований на громадян домобілізаційного віку. У цьому проєкті є різні варіанти, зокрема, існує така окрема програма "Контракт 18-24: Дрони", згідно із якою молодих громадян набирають на посади операторів безпілотних систем.

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СЗЧ менша проблема, ніж попередній контракт

До юристів звернувся громадянин, який раніше підписав контракт із ЗСУ, а потім здійснив СЗЧ. Зараз цей військовий поновлюється уже в Нацгвардії.

Громадянин поцікавився, чи може він підписати контракт за програмою "Контракт 18-24: Дрони". Юристи, коментуючи цю ситуацію, пояснили, що самовільне залишення частини є не найбільшою проблемою.

Адвокат Станіслав Гіммельфарб зазначив: "Якщо після СЗЧ вас офіційно поновлено на військовій службі в НГУ і щодо вас немає неврегульованих дисциплінарних чи кримінальних питань, то сам факт попереднього СЗЧ не завжди автоматично виключає можливість укладення нового контракту". Але, додав Гіммельфарб, головний нюанс полягає у наявності попереднього контракту: "Якщо ви вже проходите службу за контрактом, то програма "18–24" може бути призначена лише для осіб, які вперше укладають контракт або відповідають іншим спеціальним критеріям".

Нагадаємо, Новини.LIVE раніше писали про те, куди може потрапити молодий воїн за програмою "Контракт 18-24".

Молоді українські військовослужбовці, які підписали угоду за програмою "Контракт 18-24", можуть потрапити у різні види Збройних сил України. Це може бути як підрозділ Сухопутних військ, так і інші військові частини, зокрема, і Сили підтримки.

Додамо, Новини.LIVE повідомляли про те, які є пільги для молодих військових за програмою "Контракт 18-24".

Згідно із програмою "Контракт 18-24" військовослужбовці, які підписали контракт на військову службу до досягнення 25-річного віку, мають право на цілу низку пільг та виплат. У Міністерстві оборони пояснили, які саме пільги будуть забезпечені таким контрактникам під час і навіть після служби.