В какие виды ВСУ попадают молодые контрактники по программе Контракт 18-24

В Вооруженных сил Украины с 2025 года служат участники программы "Контракт 18-24". Они могут попасть как в любое подразделение Сухопутных войск, так и в другие виды ВСУ, от Сил спецопераций до Сил поддержки.

Как сообщают Новини.LIVE, об этом информировали на портале 18-24.army.gov.ua.

В первую очередь — Сухопутные войска ВСУ

В 2025 году в Украине заработала программа "Контракт 18-24".

Целью этой программы является привлечение в Вооруженные силы Украины молодых граждан, которые не подпадают под мобилизационный возраст (25 лет).

Граждане в возрасте призывников могут присоединиться к ВСУ и проходить военную службу на контрактных условиях.

В Министерстве обороны объяснили, куда именно могут попасть молодые военнослужащие, подписавшие контракт по государственной программе.

Прежде всего это, конечно же, Сухопутные войска ВСУ.

"Это открывает неограниченные перспективы для развития военной карьеры", — отметили в военном ведомстве.

Другие варианты для участников программы "Контракт 18-24"

Кроме Сухопутных войск, военнослужащие, подписавшие соглашение по программе "Контракт 18-24", могут попасть в другие виды Вооруженных сил Украины.

Это, в частности:

Военно-морские силы;

Десантно-штурмовые войска;

Силы специальных операций;

Силы беспилотных систем;

Силы территориальной обороны.

Кроме того, молодых военных, которые присоединились к ВСУ на контрактных условиях, могут отправить не только в боевые подразделения, а и в состав Сил поддержки.

"Силы поддержки объединяют инженерные войска, РХБЗ, картографов, метеорологов и кинологов", — отмечается в пояснении Министерства обороны.

Напомним, мы ранее писали о том, право на какие медицинские услуги имеют участники программы "Контракт 18-24".

Среди прочих медицинских льгот это, например и стоматологические услуги — бесплатное лечение и протезирование зубов.

Добавим, мы сообщали о том, выбирают ли продолжение воинской службы те молодые военные, у которых окончилось действие контракта по программе "Контракт 18-24".

По словам начальника службы информации и коммуникации 15 бригады оперативного назначения НГУ "Кара-Даг" Виталия Миловидова, абсолютное большинство участников программы продолжают службу в ВСУ.