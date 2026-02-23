В какие виды ВСУ попадают молодые контрактники по программе Контракт 18-24

В какие войска может попасть молодой воин по Контракту 18-24
В Вооруженных сил Украины с 2025 года служат участники программы "Контракт 18-24". Они могут попасть как в любое подразделение Сухопутных войск, так и в другие виды ВСУ, от Сил спецопераций до Сил поддержки.
Как сообщают Новини.LIVE, об этом информировали на портале 18-24.army.gov.ua.
В первую очередь — Сухопутные войска ВСУ
В 2025 году в Украине заработала программа "Контракт 18-24".
Целью этой программы является привлечение в Вооруженные силы Украины молодых граждан, которые не подпадают под мобилизационный возраст (25 лет).
Граждане в возрасте призывников могут присоединиться к ВСУ и проходить военную службу на контрактных условиях.
В Министерстве обороны объяснили, куда именно могут попасть молодые военнослужащие, подписавшие контракт по государственной программе.
Прежде всего это, конечно же, Сухопутные войска ВСУ.
"Это открывает неограниченные перспективы для развития военной карьеры", — отметили в военном ведомстве.
Другие варианты для участников программы "Контракт 18-24"
Кроме Сухопутных войск, военнослужащие, подписавшие соглашение по программе "Контракт 18-24", могут попасть в другие виды Вооруженных сил Украины.
Это, в частности:
- Военно-морские силы;
- Десантно-штурмовые войска;
- Силы специальных операций;
- Силы беспилотных систем;
- Силы территориальной обороны.
Кроме того, молодых военных, которые присоединились к ВСУ на контрактных условиях, могут отправить не только в боевые подразделения, а и в состав Сил поддержки.
"Силы поддержки объединяют инженерные войска, РХБЗ, картографов, метеорологов и кинологов", — отмечается в пояснении Министерства обороны.
Напомним, мы ранее писали о том, право на какие медицинские услуги имеют участники программы "Контракт 18-24".
Среди прочих медицинских льгот это, например и стоматологические услуги — бесплатное лечение и протезирование зубов.
Добавим, мы сообщали о том, выбирают ли продолжение воинской службы те молодые военные, у которых окончилось действие контракта по программе "Контракт 18-24".
По словам начальника службы информации и коммуникации 15 бригады оперативного назначения НГУ "Кара-Даг" Виталия Миловидова, абсолютное большинство участников программы продолжают службу в ВСУ.
