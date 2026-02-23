Програма Контракт 18-24 - в які види ЗСУ потрапляють молоді контрактники

Різні види військ, куди потрапляють за "Контрактом 18-24". Фото: Генштаб ЗСУ, 46 ОАБр. Колаж: Новини.LIVE

Молоді українські військовослужбовці, які підписали угоду за програмою "Контракт 18-24", можуть потрапити у різні види Збройних сил України. Це може бути як підрозділ Сухопутних військ, так і інші військові частини, зокрема, і Сили підтримки.

Як повідомляють Новини.LIVE, про це інформували на порталі 18-24.army.gov.ua.

Сухопутні війська для молодих військових

У 2025 році в Україні запрацювала програма "Контракт 18-24".

Метою цієї програми є залучення до Збройних сил України молодих громадян, які не підпадають під мобілізаційний вік (25 років).

Громадяни у віці призовників можуть приєднатися до ЗСУ і проходити військову службу на контрактних умовах.

У Міністерстві оборони пояснили, куди саме можуть потрапити молоді військовослужбовці, які підписали контракт за державною програмою.

Перш за все це, звісна річ, Сухопутні війська ЗСУ.

"Це відкриває необмежені перспективи для розвитку військової кар’єри", — наголосили у військовому відомстві.

Куди потрапляють учасники програми "Контракт 18-24"

Крім Сухопутних військ, військовослужбовці, які підписали угоду за програмою "Контракт 18-24", можуть потрапити до інших видів Збройних сил України.

Це, зокрема:

Військово-морські сили;

Десантно-штурмові війська;

Сили спеціальних операцій;

Сили безпілотних систем;

Сили територіальної оборони.

Крім того, молодих військових, які долучилися до ЗСУ на контрактних умовах, можуть відправити не тільки в бойові підрозділи, а і до складу Сил підтримки.

"Сили підтримки об'єднують інженерні війська, РХБЗ, картографів, метеорологів і кінологів", — наголошується у поясненні Міністерства оборони.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, які медичні послуги гарантує держава згідно із програмою "Контракт 18-24".

Це не тільки пільги на різноманітне медичне обслуговування, а і, наприклад, стоматологічні послуги (лікування, протезування).

Додамо, ми повідомляли про те, чи продовжують військову службу молоді військові після закінчення програми "Контракт 18-24".

Як сказав начальник служби інформації і комунікації 15 бригади оперативного призначення НГУ "Кара-Даг" Віталій Міловідов в ефірі Ранок.LIVE, практично усі учасники програми продовжують служити і далі, підписуючи нові контракти.