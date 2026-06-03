Контракт до демобилизации: на самом деле он закончится не в день указа

Военнослужащий ВСУ. Фото: 58 ОМПБр им. И. Выговского

Военнослужащий, который был мобилизован, имеет право подписать контракт, в частности, на срок до демобилизации. Это не означает, что такого военного уволят из ВСУ сразу после указа о демобилизации. Увольнение, скорее всего, произойдет после исключения каждого конкретного военного из списков личного состава воинской части.

Как сообщают Новини.LIVE, об этом написали на портале "Юристи.UA".

Два формата военной службы

Военная служба в Украине возможна в двух различных форматах. Первый формат это мобилизация военнообязанного населения.

Вторым форматом военной службы является подписание контракта с ВСУ. Контракт может подписать не только гражданский гражданин, а и тот, кто уже был мобилизован, законодательство позволяет изменить формат военной службы.

Контракт на военную службу может быть подписан на определенный срок. В мирное время закон определяет четкие сроки для контрактной службы, во время войны контракты можно подписывать на любые сроки от 1 до 10 лет.

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Увольнение будет не сразу после демобилизации

К юристам обратился мобилизованный гражданин, который планирует подписать контракт на военную службу. Мужчина отметил, что ему предлагают вариант контракта продолжительностью до объявления демобилизации.

Военнослужащий поинтересовался, когда именно закончится его контракт. Адвокат Юрий Айвазян, комментируя эту ситуацию, для начала объяснил особенность продолжительности такого контракта: "Если в контракте будет прямо указан срок службы "до объявления решения о демобилизации", то после объявления демобилизации Вы не должны будете отслужить еще какой-то отдельный фиксированный срок: например 1, 3 или 5 лет. Именно такой вариант сейчас предусмотрен для лиц, принимаемых на военную службу по контракту во время военного положения, в том числе для мобилизованных военнослужащих: срок может устанавливаться или до объявления решения о демобилизации, или на общие сроки, определенные частью второй статьи 23 Закона".

Что касается момента окончания такого контракта, то здесь, подчеркнул Айвазян, важно учесть один аспект: "Моментального автоматического прекращения службы после объявления демобилизации, скорее всего, не будет. Юридически окончанием прохождения военной службы считается день исключения военнослужащего из списков личного состава воинской части, а не дата появления соответствующего указа".

Напомним, Новини.LIVE ранее писали о том, можно ли оформить контракт мобилизованного с тыловой частью после БОВП.

Если военнослужащий был мобилизован и проходит курс базовой военной подготовки, он теоретически может подписать контракт. При этом контракт может быть подписан и с тыловым подразделением. Но при этом существует ряд нюансов, которые необходимо учесть.

Добавим, Новини.LIVE сообщали о том, может ли заменить в ВСУ мужа жена, которая сама подписала контракт на военную службу.

Украинские гражданки имеют право на военную службу. Для этого им нужно подписать контракт с ВСУ или другими военными структурами. Но этот шаг не освобождает их мужей от службы в армии по мобилизации.