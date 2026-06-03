Контракт до демобілізації: насправді він закінчиться не в день указу

Військовослужбовець ЗСУ. Фото: 58 ОМПБр ім. І. Виговського

Військовослужбовець, який був мобілізований, має право підписати контракт, зокрема, на строк до демобілізації. Це не означає, що такого військового звільнять із ЗСУ відразу після указу про демобілізацію. Звільнення, скоріш за все, відбудеться після виключення кожного конкретного військового зі списків особового складу військової частини.

Як повідомляють Новини.LIVE, про це написали на порталі "Юристи.UA".

Два формати військової служби

Військова служба в Україні можлива у двох різних форматах. Перший формат це мобілізація військовозобов’язаного населення.

Другим форматом військової служби є підписання контракту із ЗСУ. Контракт може підписати не тільки цивільний громадянин, а і той, хто уже був мобілізований, законодавство дозволяє змінити формат військової служби.

Контракт на військову службу може бути підписаний на певний строк. В мирний час закон визначає чіткі строки для контрактної служби, під час війни контракти можна підписувати на будь-які терміни від 1 до 10 років.

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Звільнення буде не відразу після демобілізації

До юристів звернувся мобілізований громадянин, який планує підписати контракт на військову службу. Чоловік наголосив, що йому пропонують варіант контракту тривалістю до оголошення демобілізації.

Військовослужбовець поцікавився, коли саме закінчиться його контракт. Адвокат Юрій Айвазян, коментуючи цю ситуацію, для початку пояснив особливість тривалості такого контракту: "Якщо в контракті буде прямо зазначено строк служби "до оголошення рішення про демобілізацію", то після оголошення демобілізації Ви не повинні будете відслужити ще якийсь окремий фіксований строк: наприклад 1, 3 чи 5 років. Саме такий варіант зараз передбачений для осіб, які приймаються на військову службу за контрактом під час воєнного стану, у тому числі для мобілізованих військовослужбовців: строк може встановлюватися або до оголошення рішення про демобілізацію, або на загальні строки, визначені частиною другою статті 23 Закону".

Щодо моменту закінчення такого контракту, то тут, наголосив Айвазян, важливо врахувати один аспект: "Моментального автоматичного припинення служби після оголошення демобілізації, швидше за все, не буде. Юридично закінченням проходження військової служби вважається день виключення військовослужбовця зі списків особового складу військової частини, а не дата появи відповідного указу".

Нагадаємо, Новини.LIVE раніше писали про те, чи можна оформити контракт мобілізованого із тиловою частиною після БЗВП.

Якщо військовослужбовець був мобілізований і проходить курс базової військової підготовки, він теоретично може підписати контракт. При цьому контракт може бути підписаний і з тиловим підрозділом. Але при цьому існує низка нюансів, які необхідно врахувати.

Додамо, Новини.LIVE повідомляли про те, чи може замінити в ЗСУ чоловіка дружина, яка сама підписала контракт на військову службу.

Українські громадянки мають право на військову службу. Для цього їм потрібно підписати контракт із ЗСУ чи іншими військовими структурами. Але цей крок не звільняє їхніх чоловіків від служби в армії за мобілізацією.