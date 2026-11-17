Военнослужащие ВСУ защищают дорогу от атак российских дронов. Фото: REUTERS/Stringer

Подписывая контракт с ВСУ во время войны, важно понимать его тип. В частности, контракт "до демобилизации" не имеет четкой даты окончания, тогда как срочный контракт дает право уволиться по истечении срока.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Закон Украины "О воинской обязанности и военной службе".

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В условиях военного положения украинцы могут вступить в ряды армии по двум видам договоров. Согласно Закону (абзац 3 части 3 статьи 23), это может быть контракт до объявления демобилизации или же с четко определенным сроком действия. Условия службы и возможности увольнения для этих двух вариантов существенно различаются.

Контракт до объявления демобилизации — что это такое

Контракт с формулировкой "до объявления демобилизации" означает именно то, что написано. То есть у него нет конкретного срока окончания. Военнослужащий будет оставаться в армии до тех пор, пока власти не примут официальное решение о демобилизации.

Уйти со службы раньше можно только при наличии серьезных оснований, прописанных в пункте 3 части 5 статьи 26. То есть, например, по состоянию здоровья или в связи с семейными обстоятельствами. Стоит помнить важный нюанс: право расторгнуть такой контракт после 24 месяцев службы сейчас не действует. Эта норма закона действует исключительно в особый период, когда отсутствует военное положение.

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Если боец подписывает срочный контракт непосредственно во время действия военного положения, он получает законное право на увольнение после завершения его действия. Это закреплено в подпункте «ж» пункта 3 части 5 статьи 26.

Продолжительность такой службы, согласно части 2 статьи 23, зависит от звания:

Рядовой состав подписывает документ на 3 года.

Сержанты и старшины заключают договоры на срок от 3 до 5 лет.

Офицеры служат по отдельным срокам в зависимости от своей категории.

Когда срок истекает, военного отпустят домой, если он сам не захочет продлить службу. В Министерстве обороны рекомендуют при этом писать рапорт об увольнении заранее.

Что с контрактами, подписанными до полномасштабного вторжения

Для военных, заключивших контракт ещё до введения военного положения, действуют другие правила. Согласно пункту 2 части 8 статьи 23, действие их договоров автоматически продлевается сверх установленных сроков. Они будут оставаться на службе в течение всего периода военного положения.

Окончание срочного контракта и возвращение домой не означает полного прощания с ТЦК и СП. Человек вновь приобретает статус военнообязанного. Отсрочку от мобилизации такой бывший военнослужащий автоматически не получает, разве что у него есть для этого другие законные основания. Исключением являются только участники специальной программы «Контракт 18-24». Сейчас для молодежи действуют отдельные правила относительно отсрочки после завершения службы.

Новини.LIVE сообщали, что для того, чтобы работодатель мог официально отпустить работника на службу по контракту, компании требуется подтверждающий документ. На время службы такого военнослужащего за ним сохраняется рабочее место, а вот выплачивать зарплату руководство уже не обязано.

Во время службы часть контрактников сталкивается с дополнительными ограничениями. Минобороны запретило менять подразделение тем бойцам, которые подписали контракт с письменного согласия командира конкретной части.

По истечении срока контракта право на отсрочку защитникам гарантирует постановление Кабмина № 768. Несмотря на пробелы в законах, из-за которых в ТЦК порой пытаются сразу выписать боевую повестку, у военных все же есть законные способы безопасно встать на учет и уволиться.