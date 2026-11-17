Військовослужбовці ЗСУ захищають дорогу від атаки російських дронів. Фото: REUTERS/Stringer

Підписуючи контракт із ЗСУ під час війни, важливо розуміти його тип. Зокрема, контракт "до демобілізації" не має чіткої дати завершення, тоді як строковий контракт дає право звільнитися після закінчення терміну.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Закон України "Про військовий обов'язок і військову службу".

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В умовах воєнного стану українці можуть долучитися до лав армії за двома видами угод. Згідно із Законом (абзац 3 частини 3 статті 23), це може бути контракт до оголошення демобілізації або ж із чітко визначеним строком дії. Умови служби та можливості звільнення для цих двох варіантів суттєво відрізняються.

Контракт до оголошення демобілізації — що це таке

Контракт із формулюванням "до оголошення демобілізації" означає саме те, що написано. Тобто він не має конкретного терміну завершення. Військовий залишатиметься у війську аж доки влада не ухвалить офіційне рішення про демобілізацію.

Піти зі служби раніше можна лише за наявності серйозних підстав, які прописані в пункті 3 частини 5 статті 26. Тобто, наприклад, за станом здоров'я чи через сімейні обставини). Варто пам'ятати важливий нюанс, що право розірвати такий контракт після 24 місяців служби зараз не діє. Ця норма закону працює виключно для особливого періоду, коли немає воєнного стану.

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Строкові контракти під час війни

Якщо боєць підписує строковий контракт безпосередньо під час дії воєнного стану, він отримує законне право на звільнення після завершення його дії. Це закріплено у підпункті "ж" пункту 3 частини 5 статті 26.

Тривалість такої служби, згідно з частиною 2 статті 23, залежить від звання:

Рядовий склад підписує документ на 3 роки.

Сержанти та старшини укладають угоди на термін від 3 до 5 років.

Офіцери служать за окремими строками залежно від своєї категорії.

Коли термін спливає, військового відпустять додому, якщо він сам не захоче продовжити службу. У Міністерстві оборони рекомендують при цьому писати рапорт на звільнення заздалегідь.

Що з контрактами, підписаними до повномасштабного вторгнення

Для військових, які уклали контракт ще до запровадження воєнного стану, діють інші правила. Згідно з пунктом 2 частини 8 статті 23, дія їхніх угод автоматично продовжується понад встановлені терміни. Вони залишатимуться на службі протягом усього періоду воєнного стану.

Закінчення строкового контракту та повернення додому не означає повного прощання з ТЦК та СП. Людина знову набуває статусу військовозобов'язаної. Відстрочки від мобілізації такий ексвійськовий автоматично не отримує, хіба що має для цього інші законні підстави. Винятком є лише учасники спеціальної програми "Контракт 18-24". Зараз для молоді діють окремі правила щодо відстрочки після завершення служби.

Новини.LIVE інформували, що для того, аби роботодавець міг офіційно відпустити працівника на службу за контрактом, компанії потрібен підтверджувальний документ. На час служби за таким військовим зберігається його робоче місце, а от платити зарплату керівництво вже не зобов’язане.

Під час служби частина контрактників стикається з додатковими обмеженнями. Міноборони заборонило змінювати підрозділ тим бійцям, які підписали контракт за письмовою згодою командира конкретної частини.

Після закінчення контракту право на відстрочку захисникам гарантує постанова Кабміну № 768. Попри прогалини в законах, через які у ТЦК подекуди намагаються одразу виписати бойову повістку, військові все ж мають законні способи безпечно стати на облік і звільнитися.