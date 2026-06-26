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Главная Мобилизация Контракт, подписанный во время войны, не продлевается автоматически

Контракт, подписанный во время войны, не продлевается автоматически

Ua ru
Дата публикации 26 июня 2026 12:20
Контракт, подписанный во время войны, не продлевается автоматически
Украинские военнослужащие. Фото: 41 ОМБр

Военнослужащие, подписавшие контракт на военную службу, могут остаться в ВСУ по истечении срока контракта. Некоторые контракты могут продлиться автоматически. Однако это не касается тех случаев, когда контракт был подписан после 24 февраля 2022 года.

Как сообщают Новини.LIVE, об этом написали на портале "Юристи.UA".

Виды военной службы в Украине

Военная служба в Украине проходит в нескольких различных форматах. Прежде всего, это контрактная служба, когда военнослужащие подписывают контракт на определенный срок службы.

Кроме того, в условиях войны часть военных попала в ВСУ по мобилизации. Мобилизованные военнослужащие находятся на службе до демобилизации, то есть фактически до конца войны.

Ранее существовал еще один вид службы, срочная служба. Однако в результате изменений в законодательстве срочную службу отменили, заменив другими видами военной подготовки.

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Увольнение по истечении контракта: когда автоматическое продление не является аргументом

К юристам обратился гражданин, находящийся в рядах Вооруженных сил Украины на контрактной основе. Мужчина поинтересовался вариантами по истечении контракта, в частности, возможностью его автоматического продления без уведомления самого военнослужащего.

Юристы, комментируя эту ситуацию, пояснили, что в некоторых случаях это возможно. Адвокат Юрий Айвазян напомнил: "Часть восьмая статьи 23 Закона "О военной службе" действительно предусматривает, что во время особого периода действие контракта военнослужащих может продлеваться сверх установленных сроков, в частности на период действия военного положения".

Однако, добавил Айвазян, это не касается тех контрактов, которые были подписаны во время войны. Юрист подчеркнул: "Автоматическое продление не может использоваться в качестве аргумента против увольнения, если наступил срок окончания контракта, заключенного во время военного положения".

Напомним, Новини.LIVE ранее писали о том, что офицер имеет право уволиться из ВСУ после завершения контракта.

Если военнослужащий подписал контракт на военную службу во время военного положения, он может уволиться по истечении срока действия контракта. На процесс увольнения не влияет звание военнослужащего, такое право имеют как рядовые, так и офицеры. Однако после увольнения этого человека могут мобилизовать в ряды ВСУ.

Добавим, Новини.LIVE сообщали о том, можно ли выехать за границу после истечения срока контракта с ВСУ.

Военнослужащий, подписавший контракт с ВСУ во время полномасштабной войны, имеет право уволиться из армии по истечении срока контракта. А вот вопрос выезда за границу после увольнения зависит от того, какой именно контракт гражданин подписывал.

ВСУ контракт военная служба
Любомир Кучер - Редактор, юрист
Автор:
Любомир Кучер
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