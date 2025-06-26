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Закончился контракт с ВСУ — можно ли выехать за границу

Ua en ru
Дата публикации 26 июня 2025 12:20
Контрактная служба - разрешен ли выезд за границу после увольнения
Украинские военнослужащие. Фото: 46 отдельная аэромобильная бригада
Ключові моменти Увольнение из ВСУ возможно С выездом за границу есть важный нюанс

Военнослужащий, подписавший контракт с ВСУ во время полномасштабной войны, имеет право уволиться из армии после завершения контракта. А вот вопрос выезда за границу после увольнения зависит от того, какой именно контракт гражданин подписывал.

Об этом на портале "Юристи.UA" написал юрист Владислав Дерий.

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Увольнение из ВСУ возможно

К юристам обратился гражданин, который во время полномасштабной войны подписал контракт с Вооруженными силами Украины сроком на три года.

Мужчина поинтересовался, имеет ли он право уволиться из ВСУ после завершения контракта, а затем выехать за пределы Украины.

"После окончания действия контракта Вы имеете право на увольнение с военной службы", — подчеркнул в ответе юрист Владислав Дерий.

Но, добавил юрист, после того, как гражданин станет на воинский учет в ТЦК, его могут мобилизовать.

Поэтому для того, чтобы уволиться из армии и не попасть туда снова, гражданин должен иметь право на отсрочку.

С выездом за границу есть важный нюанс

Относительно того, имеет ли право гражданин, который уволился из ВСУ после завершения контракта, выезжать за границу, то здесь, отметил Дерий, ситуация неоднозначна.

"Это предусмотрено только для военных, заключивших контракт на 1 год", — отметил юрист.

Таким образом, те военнослужащие-контрактники, которые отслужили трехлетний контракт, не могут пересекать государственную границу Украины до конца военного положения.

Напомним, мы ранее писали о том, можно ли уволиться из ВСУ после завершения контракта.

Добавим, мы сообщали о том, какую денежную помощь получат военные-контрактники после подписания первого контракта с ВСУ.

ВСУ увольнение контракт военнослужащие выезд за границу
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
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