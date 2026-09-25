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Главная Мобилизация Контракт после ранения: как вернуться на службу в ВСУ

Контракт после ранения: как вернуться на службу в ВСУ

Ua ru
25 сентября 2026 12:20
Служба в тылу и контракты: правила для лиц с ограниченной годностью
Украинские военные. Фото: REUTERS/Анатолий Степанов

Военнослужащие с инвалидностью, полученной в боях, а также те, кого ВЛК признала годными исключительно для частей обеспечения, имеют право на заключение контрактов. Министерство обороны разъяснило, на какие должности могут рассчитывать такие бойцы и как действуют медицинские исключения.

В частности, об этом сообщили в Министерстве обороны Украины, передает Новини.LIVE.

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Условия службы для признанных негодными

Граждане, которых военно-медицинская комиссия признала непригодными к службе, могут подписать контракт, если они подпадают под четкие критерии. Это касается призывных офицеров, резервистов, мобилизованных и уже уволенных со службы лиц. Для возвращения в ряды армии необходимо одновременно соответствовать следующим требованиям:

  • иметь гражданство Украины;
  • не превышать предельный возраст пребывания на военной службе;
  • получить травму, контузию, ранение или заболевание исключительно во время защиты Родины;
  • иметь установленную инвалидность или частичную утрату трудоспособности в результате боевых действий.

В то же время контрактная служба навсегда закрыта для тех, чья негодность связана с расстройствами психики и поведения, а также с психологическими, сенсорными или умственными нарушениями. Этот перечень исключений регламентируется Положением о военно-медицинской экспертизе в ВСУ (приказ Минобороны № 402 от 14 августа 2008 года).

Назначение таких военнослужащих осуществляется по ходатайству командира или решению уполномоченного должностного лица. Хотя приказ Минобороны № 594 от 2 сентября 2024 года определяет специальный перечень должностей для негодных, во время действия военного положения этот документ не применяется. Поэтому отсутствие конкретной вакансии в упомянутом перечне не дает командованию права отказывать в назначении.

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Где будут служить годные для подразделений обеспечения

Отдельные правила действуют для военнослужащих (от рядовых до офицеров), которых ВЛК признала годными только для работы в специфических структурах. Для заключения контракта им необходимо заключение врачей о годности к службе по контракту соответствующего состава.

Их могут направить в следующие структуры:

  • части обеспечения и подразделения охраны;
  • территориальные центры комплектования и социальной поддержки;
  • подразделения связи, логистики и оперативного обеспечения;
  • высшие военные учебные заведения и учебные центры;
  • медицинские учреждения;
  • военные учебные подразделения гражданских высших учебных заведений.

Попасть на боевые должности эта категория военнослужащих также может, но для этого требуется их письменное согласие и официальное ходатайство от начальника соответствующей воинской части.

Как инициировать подписание контракта

Процесс заключения договора может инициировать сам военнослужащий, подав рапорт по линии подчинения. После этого к делу подключаются кадровые службы и командиры, которые действуют по следующему алгоритму:

  • анализируют заключение ВЛК и определяют категорию военнослужащего;
  • проверяют основания для заключения контракта;
  • формируют пакет кадровых документов в соответствии с Инструкцией, утвержденной приказом Минобороны № 170 от 10 апреля 2009 года;
  • получают письменное согласие военнослужащего (если планируется перевод на должность боевого состава) и готовят командирское ходатайство;
  • передают готовое дело уполномоченному должностному лицу воинской части.

На таких бойцов распространяются все дополнительные мотивационные факторы, введенные постановлением Кабинета Министров № 768 от 12 июня 2026 года, которое регулирует особенности службы по контракту в условиях военного положения.

Кроме того, Новини.LIVE сообщали, что украинские педагоги теперь могут оформить отсрочку от мобилизации дистанционно с помощью приложения "Резерв+", где сервис уже запущен на постоянной основе. Если данные не внесены надлежащим образом из-за системных сбоев в реестрах или халатности кадровых служб учебных заведений, риск попасть под мобилизацию остается высоким.

В то же время в судебной практике продолжаются обжалования процедурных нарушений во время призыва. Один из военнообязанных обратился в суд с требованием отменить приказ о мобилизации, утверждая, что его доставили в ТЦК и СП принудительно и незаконно удерживали там более месяца. Еще одним аргументом в суде он назвал полное отсутствие надлежащего медицинского осмотра на ВЛК перед отправкой в армию. Однако суд отказал истцу.

ВСУ мобилизация контракт ранение военнослужащие
Светлана Красноштан - Редактор
Автор:
Светлана Красноштан

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