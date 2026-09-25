Служба в тилу та контракти: правила для обмежено придатних

Українські військові. Фото: REUTERS/Anatolii Stepanov

Військовослужбовці з інвалідністю, набутою в боях, а також ті, кого ВЛК визнала придатними виключно для частин забезпечення, мають право на підписання контрактів. Оборонне відомство пояснило, на які посади можуть розраховувати такі бійці та як працюють медичні винятки.

Зокрема про це повідомили в Міністерстві оборони України, передає Новини.LIVE.

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Умови служби для визнаних непридатними

Громадяни, яких військово-лікарська комісія визнала непридатними до служби, можуть підписати контракт, якщо вони підпадають під чіткі критерії. Це стосується призовних офіцерів, резервістів, мобілізованих та вже звільнених зі служби осіб. Для повернення до лав армії необхідно одночасно відповідати таким вимогам:

мати громадянство України;

не перевищувати граничного віку перебування на військовій службі;

отримати травму, контузію, поранення чи захворювання виключно під час захисту Вітчизни;

мати встановлену інвалідність або часткову втрату працездатності внаслідок бойових дій.

Водночас контрактна служба назавжди закрита для тих, чия непридатність пов'язана із розладами психіки та поведінки, а також психологічними, сенсорними чи розумовими вадами. Цей перелік винятків регламентує Положення про військово-лікарську експертизу в ЗСУ (наказ Міноборони № 402 від 14 серпня 2008 року).

Призначають таких армійців за клопотанням командира або рішенням уповноваженої посадової особи. Хоча наказ Міноборони № 594 від 2 вересня 2024 року визначає спеціальний перелік посад для непридатних, під час дії воєнного стану цей документ не застосовується. Тож відсутність конкретної вакансії у згаданому переліку не дає командуванню права відмовляти у призначенні.

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Де служитимуть придатні для підрозділів забезпечення

Окремі правила діють для військовослужбовців (від рядових до офіцерів), яких ВЛК визнала придатними тільки для роботи у специфічних структурах. Для укладення контракту їм потрібен висновок лікарів про придатність до служби за контрактом відповідного складу.

Їх можуть направити до таких структур:

частини забезпечення та підрозділи охорони;

територіальні центри комплектування та соціальної підтримки;

підрозділи зв'язку, логістики та оперативного забезпечення;

вищі військові навчальні заклади та навчальні центри;

медичні установи;

військові навчальні підрозділи цивільних закладів вищої освіти.

Потрапити на бойові посади ця категорія військових також може, але для цього потрібна їхня письмова згода та офіційне клопотання від начальника відповідної військової частини.

Як ініціювати підписання контракту

Процес укладення угоди може ініціювати сам боєць, подавши рапорт за підпорядкованістю. Після цього до справи підключаються служби персоналу та командири, які діють за таким алгоритмом:

аналізують висновок ВЛК та визначають категорію військовослужбовця;

перевіряють підстави для контракту;

формують пакет кадрових документів згідно з Інструкцією, затвердженою наказом Міноборони № 170 від 10 квітня 2009 року;

беруть письмову згоду бійця (якщо планується переведення на посаду бойового складу) та готують командирське клопотання;

передають готову справу уповноваженій посадовій особі військової частини.

На таких бійців поширюються всі додаткові мотиваційні чинники, запроваджені постановою Кабінету Міністрів № 768 від 12 червня 2026 року, яка регулює особливості служби за контрактом в умовах воєнного стану.

Окрім цього, Новини.LIVE інформували, що українські педагоги тепер можуть оформити відстрочку від мобілізації дистанційно за допомогою застосунку "Резерв+", де сервіс уже запущено на постійній основі. Якщо дані не внесені належним чином через системні збої в реєстрах чи недбалість кадрових служб навчальних закладів, ризик потрапити під мобілізацію залишається високим.

Водночас у судовій практиці тривають оскарження процедурних порушень під час призову. Один із військовозобов'язаних звернувся до суду з вимогою скасувати наказ про мобілізацію, стверджуючи, що його доправили до ТЦК та СП примусово й незаконно утримували там понад місяць. Ще одним аргументом в суді він назвав повну відсутність належного медичного огляду на ВЛК перед відправкою до війська. Але суд відмовив позивачу.