Военнослужащие ВСУ возвращаются с боевого задания. Фото: 72-я ОМБр им. Черных запорожцев

Право на увольнение по истечении срока контракта в 2026 году имеют все бойцы, заключившие его после 24 февраля 2022 года. Процедура увольнения не является автоматической и требует подачи рапорта, но нередки случаи, когда командование часто придумывает незаконные препятствия для демобилизации в 2026 году.

Как действовать в таком случае, посоветовала юрист Алла Тимина, передает Новини.LIVE.

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Кто имеет законное право на увольнение из армии по истечении срока контракта

Украинское законодательство позволяет расторгнуть связь с армией после истечения срока действия контракта. Однако в 2026 году эта норма распространяется далеко не на всех.

Чтобы получить право на демобилизацию, военнослужащийдолжен соответствовать трем основным критериям:

контракт был заключен исключительно после введения военного положения (после 24 февраля 2022 года);

срок действия документа фактически истек;

военнослужащий не желает продолжать службу.

Воспользоваться этой возможностью могут как рядовые и сержанты, так и офицерский состав. Правило действует в Вооруженных Силах Украины, Национальной гвардии, Государственной пограничной службе и других воинских формированиях. Главное помнить, что автоматического увольнения не существует. Если боец не подаст рапорт о своем нежелании служить дальше, контракт продлится.

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Правозащитница рассказала о собственном случае, когда у мужчины контракт истек 15 мая 2025 года, а рапорт он подал только 20 июня. Уже в июле руководство воинской части издало приказ о его увольнении, соблюдая все нормы законодательства.

Какие документы нужно подать для увольнения из армии по истечении контракта

Чтобы инициировать процедуру, военнослужащий должен написать стандартный рапорт на имя непосредственного командира или начальника части. Если передать документы лично невозможно, их можно отправить по почте самостоятельно или через адвоката. При этом закон не устанавливает никаких ограничений по дате. То есть рапорт можно подать как до окончания контракта, так и после его официального завершения.

Согласно приложению 19 к Инструкции № 170, пакет документов должен содержать:

копию самого рапорта;

копию контракта;

копию протокола беседы;

расчет выслуги лет (если боец претендует на пенсию);

паспорт;

идентификационный код;

военный билет.

"Отсутствие у военнослужащего копии или второго экземпляра контракта не может служить основанием для отказа в увольнении, поскольку невыдача экземпляра контракта о прохождении военной службы лицу при заключении — сама по себе является нарушением законодательства со стороны должностных лиц воинских частей", — объясняет юрист.

Руководство обязано рассмотреть такой рапорт в течение максимум 14 календарных дней. Любые попытки затянуть процесс до 30 дней, ссылаясь на закон об обращениях граждан, являются неправомерными.

Законна ли манипуляция с рапортом за 3 месяца до окончания контракта

Часто командование пытается удержать людей, ссылаясь на один из пунктов типового контракта. В нем говорится, что стороны обязуются уведомить друг друга о желании или нежелании заключать новое соглашение не позднее чем за три месяца до окончания текущего. Поэтому бойцам часто отказывают в увольнении, заявляя, что якобы боец пропустил этот срок.

Юристы подчеркивают, что такие действия командования являются необоснованными по нескольким причинам.

Данный пункт регулирует лишь вопрос заключения нового контракта, а не процедуру увольнения. Во время военного положения действующий договор продлевается автоматически, и не подписание нового контракта не означает утрату права уйти со службы в соответствии с законом.

Кроме того, это взаимная обязанность. Министерство обороны, со своей стороны, также никогда не предупреждает военных за три месяца о своих планах.

Да и к тому же законодательство вообще не предусматривает никакого наказания за то, что военный подал рапорт позже, чем за три месяца. Никто не имеет права аннулировать законное право на демобилизацию из-за надуманного нарушения сроков.

Новини.LIVE сообщали, что истечение срока военного контракта не дает автоматической пожизненной отсрочки от повторного призыва. Годовая отсрочка от мобилизации гарантируется государством только тем молодым бойцам, которые подписали годовой контракт в возрасте от 18 до 25 лет.

В то же время бойцы, получившие ранения или статус инвалидности во время боевых действий, могут на законных основаниях оставаться в армии и заключать новые контракты. Даже если военно-медицинская комиссия признает защитника годным исключительно для службы в тылу, Минобороны разрешает продолжить службу.