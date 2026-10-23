Військовослужбовці ЗСУ повертаються з бойового завдання. Фото: 72 ОМБр ім. Чорних Запорожців

Право на звільнення після закінчення контракту у 2026 році мають усі бійці, що уклали його після 24 лютого 2022 року. Процедура щодо звільнення не є автоматичною і вимагає подання рапорту, але є непоодинокі випадки, коли командування часто придумує незаконні перешкоди для демобілізації у 2026 році.

Як діяти в такому випадку порадила юристка Алла Тимина, передає Новини.LIVE.

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Хто має законне право на звільнення з армії після контракту

Українське законодавство дозволяє розірвати зв'язок із військом після того, як термін дії контракту закінчується. Однак у 2026 році ця норма поширюється далеко не на всіх.

Щоб отримати право на демобілізацію, військовослужбовець має відповідати трьом базовим критеріям:

контракт був укладений виключно після запровадження воєнного стану (після 24 лютого 2022 року);

термін дії документа фактично завершився;

військовий не бажає продовжувати службу.

Скористатися цією можливістю можуть від рядових та сержантів до офіцерського складу. Правило діє у Збройних Силах України, Національній гвардії, Державній прикордонній службі та інших військових формуваннях. Головне пам'ятати, що автоматичного звільнення не існує. Якщо боєць не подасть рапорт про своє небажання служити далі, контракт продовжиться.

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Правозахисниця розповіла власний кейс, як чоловіка контракт закінчився 15 травня 2025 року, а рапорт він подав лише 20 червня. Вже у липні керівництво військової частини видало наказ про його звільнення, дотримавшись усіх норм законодавства.

Які документи подавати на звільнення з армії після закінчення контракту

Щоб ініціювати процедуру, військовий має написати стандартний рапорт на ім'я безпосереднього командира або очільника частини. Якщо передати папери особисто неможливо, їх можна відправити поштою самостійно або через адвоката. При цьому закон не встановлює жодних обмежень щодо дати. Тобто рапорт можна подати як до кінця контракту, так і після його офіційного завершення.

Згідно з додатком 19 до Інструкції № 170, пакет документів має містити:

копію самого рапорту;

копію контракту;

копію аркуша бесіди;

розрахунок вислуги років (якщо боєць претендує на пенсію);

паспорт;

ідентифікаційний код;

військовий квиток.

"Відсутність у військовослужбовця копії або другого примірника контракту не може слугувати підставою відмовити у звільненні, оскільки ненадання примірника контракту про проходження військової служби особі при укладанні – само по собі є порушенням законодавства з боку посадових осіб військових частин", — пояснює юристка.

Розглядати такий рапорт керівництво зобов'язане максимум 14 календарних днів. Будь-які спроби розтягнути процес до 30 днів посилаючись на закон про звернення громадян є неправомірними.

Чи законна маніпуляція про рапорт за 3 місяці до кінця контракту

Часто командування намагається втримати людей, посилаючись на один із пунктів типового контракту. У ньому йдеться про те, що сторони зобов'язуються повідомити одна одну про бажання або небажання укладати нову угоду не пізніше ніж за три місяці до кінця поточної. Тому часто бійцям відмовляють у звільненні кажучи, що нібито боєць пропустив цей строк.

Юристи наголошують, що такі дії командування є безпідставними з кількох причин.

Пункт регулює лише питання укладання нового контракту, а не процедуру звільнення. Під час воєнного стану поточний договір продовжується автоматично, і не підписати новий — не означає втратити право піти зі служби за законом.

Окрім того, це взаємний обов'язок. Міністерство оборони зі свого боку також ніколи не попереджає військових за три місяці про свої плани.

Та й до того ж законодавство взагалі не передбачає жодного покарання за те, що військовий подав рапорт пізніше ніж за три місяці. Ніхто не має права анулювати законне право на демобілізацію через надумане порушення строків.

Новини.LIVE повідомляли, що закінчення військового контракту не дає автоматичної довічної відстрочки від повторного призову. Річну відстрочку від мобілізації держава гарантує лише тим молодим бійцям, які підписали річний контракт у віці від 18 до 25 років.

Водночас бійці, які отримали поранення чи статус інвалідності під час боїв, можуть законно залишатися в армії та підписувати нові контракти. Навіть якщо військово-лікарська комісія визнає захисника придатним виключно для тилу, Міноборони дозволяє продовжити службу.