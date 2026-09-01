Разрешено ли изменять условия военного контракта в Украине

Военнослужащие ВСУ. Фото: 24-я ОМБр

Кандидаты на военную службу в ВСУ имеют законное право подробно изучить контракт перед подписанием и получить ответы на все вопросы. Хотя документ является строго стандартизированным и не подлежит изменениям, будущие военнослужащие могут заранее ознакомиться с его текстом.

Об этом сообщили в Силах обороны Украины, передает Новини.LIVE.

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Права кандидатов на службу: как ознакомиться с контрактом перед подписанием

Будущие военнослужащие не могут вносить собственные поправки в контракт о прохождении службы в Вооруженных Силах Украины. Ни один пункт или условие документа не подлежит изменению, удалению или переписке по желанию кандидата.

Эта форма является единственной и полностью стандартизированной на уровне Кабинета Министров Украины, что закреплено соответствующим правительственным постановлением № 768 от 12 июня 2026 года. Единственные изменяемые данные, которые вписываются в пустые графы при заключении соглашения, — это личная информация сторон и непосредственно выбранный срок пребывания в армии.

Несмотря на это, государство гарантирует каждому человеку право на полное ознакомление с текстом ещё до момента фиксации договоренностей на бумаге. Будущие военнослужащие могут не только ознакомиться со всеми условиями, но и задать любые уточняющие вопросы представителям ВСУ, чтобы избежать недоразумений в ходе дальнейшей службы.

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Официальный текст документа доступен в открытом доступе на сайте Сил обороны Украины. Пользователи могут как просмотреть его непосредственно онлайн, так и скачать файл на свое устройство по соответствующей ссылке. Кроме того, для более глубокого понимания юридических норм гражданам рекомендуется самостоятельно ознакомиться с оригинальным текстом упомянутого постановления КМУ № 768 от 12 июня 2026 года, где прописаны все детали прохождения службы по контракту.

Новини.LIVE сообщали, что статус в базе розыска из-за неактуальной учетной информации не лишает военнообязанного возможности добровольно пойти на контракт. Поступление в ряды вооруженных сил по контракту автоматически снимает розыск, однако ранее вынесенные административные взыскания не аннулируются и остаются обязательными к погашению.

Также для пехотных и штурмовых подразделений ВСУ представили обновленную модель контракта на прохождение службы. Новые условия контракта предусматривают денежное обеспечение в размере до 460 тысяч гривен в месяц и четко определенный срок действия соглашения. Кроме того, военнослужащим гарантируется длительная отсрочка от призыва по внедренному накопительному принципу после выполнения контрактных обязательств.