Чи дозволено змінювати умови військового контракту в Україні

Військовослужбовці ЗСУ. Фото: 24 ОМБр

Кандидати на військову службу в ЗСУ мають законне право детально вивчити контракт перед підписанням та отримати відповіді на всі запитання. Хоча документ є суворо стандартизованим і не підлягає змінам, майбутні військові можуть заздалегідь прочитати його текст.

Про це повідомили в Силах оборони України, передає Новини.LIVE.

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Права кандидатів на службу: як прочитати контракт до підписання

Майбутні військовослужбовці не можуть вносити власні корективи до контракту про проходження служби у Збройних Силах України. Жоден пункт або умова документа не підлягає зміні, видаленню чи переписуванню за бажанням кандидата.

Ця форма є єдиною та повністю стандартизованою на рівні Кабінету Міністрів України, що закріплено відповідною урядовою постановою №768 від 12 червня 2026 року. Єдині змінні дані, які вписуються у порожні графи під час укладання угоди — це персональна інформація сторін та безпосередньо обраний термін перебування у війську.

Попри це держава гарантує кожній людині право на повне ознайомлення з текстом ще до моменту фіксації домовленостей на папері. Майбутні армійці можуть не лише прочитати всі умови, а й поставити будь-які уточнювальні запитання представникам ЗСУ, щоб уникнути непорозумінь під час подальшої служби.

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Знайти офіційний текст документа можна у відкритому доступі від Сил оборони України. Користувачі мають можливість як переглянути його безпосередньо онлайн, так і завантажити файл на власний пристрій за відповідним посиланням. Крім того, для глибшого розуміння юридичних норм громадянам радять самостійно ознайомитися з оригінальним текстом згаданої постанови КМУ №768 від 12 червня 2026 року, де прописані всі деталі проходження служби за контрактом.

Новини.LIVE інформували, що статус у базі розшуку через неактуальну облікову інформацію не позбавляє військовозобов'язаного можливості добровільно піти на контракт. Потрапляння до лав війська через контракт автоматично знімає розшук, проте раніше виписані адміністративні стягнення не анулюються і залишаються обов'язковими для погашення.

Також для піхотних та штурмових підрозділів ЗСУ презентували оновлену модель контракту на проходження служби. Нові умови контракту передбачають грошове забезпечення розміром до 460 тисяч гривень на місяць і чітко визначений термін дії угоди. Додатково військовим гарантують тривалу поствійськову відстрочку за впровадженим накопичувальним принципом після виконання контрактних зобов'язань.