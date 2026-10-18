Служба по контракту: требования, документы и этапы отбора в армию

Военнослужащие 68-й отдельной аэромобильной бригады имени Олексы Довбуша Вооружённых Сил Украины. Фото: REUTERS/Stringer

Украинцы, иностранцы и уже мобилизованные военнослужащие могут добровольно поступить на службу в ВСУ на контрактной основе. Такой формат службы имеет ряд преимуществ, поскольку позволяет самостоятельно выбрать воинскую часть и специальность, а также предоставляет льготы и другие гарантии со стороны государства. Для подписания договора необходимо пройти шесть этапов отбора, включая собеседования, медкомиссию и психологический тест.

Об этом сообщили в пресс-службе Харьковского ОТЦК и СП, передает Новини.LIVE.

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Кто имеет право на контракт и где искать должность

Прежде всего, это совершеннолетние граждане Украины в возрасте от 18 лет. Во-вторых, контракты разрешено заключать иностранцам и лицам без гражданства, для которых предусмотрена отдельная юридическая процедура.

Третья категория — это действующие военнослужащие, которые уже были призваны по мобилизации. Они также имеют законное право перейти на контрактную форму службы, при этом оставаясь в своем текущем подразделении.

Для поиска желаемой должности Министерство обороны открыло несколько официальных каналов связи. Граждане могут обратиться непосредственно в территориальные центры комплектования и социальной поддержки по месту регистрации или фактического проживания, где им предложат вакансии и начнут процесс оформления. Кроме того, функционируют специальные Центры рекрутинга ВСУ, где специалисты сопровождают кандидата на всех этапах.

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Подать электронную заявку, выбрать подразделение и место прохождения медкомиссии также можно удаленно с помощью приложения "Резерв+".

Также граждане могут воспользоваться сайтами конкретных воинских частей или популярными порталами по трудоустройству. Специальные разделы с армейскими вакансиями в настоящее время открыты на платформах Work.ua, Lobby X, Robota.ua, АрмияInform и OLX (категория "Работа").

Жесткие требования к будущим военнослужащим по контракту

Каждая военная специальность (от артиллерии и пехоты до связистов и операторов БПЛА) имеет свою специфику, однако базовые критерии отбора универсальны для всех.

Базовые требования к кандидатам следующие:

стандартный возрастной диапазон составляет от 18 до 60 лет. Граждане старше 60 лет также могут подписать договор, но только при условии идеального состояния здоровья и наличия официального ходатайства от командира выбранной части.

годность к службе определяет исключительно военно-медицинская комиссия (ВМК). Для ряда боевых должностей обязательным условием является успешная сдача физических нормативов.

Требуется как минимум базовое общее среднее образование. Однако для получения офицерских, медицинских или узкопрофильных технических должностей кандидат должен иметь соответствующее профильное образование.

Все без исключения добровольцы проходят профессионально-психологический отбор, который выявляет способность подчиняться приказам, работать в коллективе и выдерживать стрессовые ситуации.

Шесть шагов до начала службы по контракту и как работает рекрутинг

Процедура зачисления на контрактную службу четко структурирована и состоит из шести последовательных этапов.

Кандидат подает заявку через любой из официальных каналов (ТЦК, рекрутинговый центр, сайты вакансий или приложение). После этого происходит контакт с представителем части или рекрутером. Рекрутер изучает мотивацию, образование и опыт человека. Происходит подбор возможных подразделений, предварительная оценка кандидата и обсуждение необходимых документов. Собеседование с воинской частью. Кандидат напрямую обсуждает с будущим командованием обязанности, место службы, ротации и обучение. Если стороны приходят к соглашению, часть выдает официальное рекомендательное письмо, гарантирующее зачисление на конкретную должность. Получив согласие, доброволец обращается в ТЦК или Центр рекрутинга для оформления личного дела. В стандартный пакет входят: копия паспорта (или ID-карты) и РНОКПП; справка об отсутствии судимости (или о её погашении); автобиография в двух форматах (рукописная и печатная); документы об образовании; справки о составе семьи, месте проживания и трудовой деятельности (копия трудовой книжки или выписка из ЕГР); военный билет или призывная книжка; характеристика с работы или учебы, а также две фотографии размером 9×12 сантиметров. Отсутствие какого-либо документа не является поводом для задержки, поскольку рекрутеры позволяют предоставить документы позже. Кандидат проходит ВЛК, профессионально-психологическое тестирование, а в отдельных случаях — дополнительные проверки на благонадежность. После успешного прохождения проверок согласовывается дата отправки и подписывается договор с командиром части. Новобранцы без опыта направляются в учебные центры на базовую общевойсковую подготовку, после которой проходят специальное обучение. Только после завершения обучения военнослужащий прибывает в свое подразделение для несения службы.

Новини.LIVE отмечали, что для военнослужащих существенно упростили переход на срочные мотивационные контракты продолжительностью от 10 до 24 месяцев. Подписать такой документ можно по собственному желанию даже при наличии действующего контракта, воспользовавшись бумажным рапортом или функционалом приложения "Армия+".

В то же время Силы обороны подчеркивают, что армии нужны и специалисты по гражданским профессиям, в частности, очень не хватает представителей IT-сферы, водителей и финансистов. Успешное прохождение профильного собеседования гарантирует зачисление именно на желаемую вакансию, но без базовой военной подготовки начать контракт будет невозможно.

По истечении срока службы по контракту граждане демобилизуются и автоматически переводятся в оперативный резерв. На этот период за ними закрепляется временное право на отсрочку без угрозы мобилизации, однако по окончании срока резервистов могут повторно призвать в ряды вооруженных сил на общих основаниях.