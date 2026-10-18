Служба за контрактом: вимоги, документи та етапи відбору до армії

Військовослужбовці 68-ї окремої аеромобільної бригади імені Олекси Довбуша Збройних Сил України. Фото: REUTERS/Stringer

Українці, іноземці та вже мобілізовані військові можуть добровільно долучитися до лав ЗСУ на контрактній основі. Такий формат служби має низку переваг, бо дозволяє самостійно обрати військову частину та фах, а також пільги та інші гарантії від держави. Для підписання договору необхідно пройти шість етапів відбору, включно зі співбесідами, медкомісією та психологічним тестом.

Про це повідомили в пресслужбі Харківського ОТЦК та СП, передає Новини.LIVE.

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Хто має право на контракт та де шукати посаду

Насамперед це повнолітні громадяни України віком від 18 років. По-друге, контракти дозволено укладати іноземцям та особам без громадянства, для яких прописана окрема юридична процедура.

Третя категорія — це чинні військовослужбовці, які уже були призвані за мобілізацією. Вони теж мають законне право перевестися на контрактну форму служби, при цьому залишаючись у своєму поточному підрозділі.

Для пошуку бажаної посади Міністерство оборони запровадило кілька офіційних каналів комунікації. Громадяни можуть звернутися безпосередньо до територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки за місцем реєстрації чи фактичного проживання, де їм запропонують вакансії та розпочнуть процес оформлення. Крім того, функціонують спеціальні Центри рекрутингу ЗСУ, де фахівці супроводжують кандидата на всіх етапах.

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Подати електронну заявку, обрати підрозділ та місце проходження медкомісії також можна дистанційно за допомогою застосунку "Резерв+".

Також громадяни можуть скористатися сайтами конкретних військових частин або популярними порталами з працевлаштування. Спеціальні розділи з армійськими вакансіями наразі відкриті на платформах Work.ua, Lobby X, Robota.ua, АрміяInform та OLX (категорія "Робота").

Жорсткі вимоги до майбутніх військових на контракті

Кожна військова спеціальність (від артилерії та піхоти до зв'язківців і операторів БПЛА) має свою специфіку, проте базові критерії відбору є універсальними для всіх.

Базові вимоги до кандидатів наступні:

стандартні рамки становлять від 18 до 60 років. Громадяни, старші за 60 років, також можуть підписати договір, але лише за умови ідеального стану здоров'я та наявності офіційного клопотання від командира обраної частини.

придатність до служби визначає виключно військово-лікарська комісія (ВЛК). Для низки бойових посад обов'язковою умовою є успішне складання фізичних нормативів.

вимагається щонайменше базова загальна середня освіта. Проте для отримання офіцерських, медичних чи вузькопрофільних технічних посад кандидат повинен мати відповідну профільну освіту.

усі без винятку добровольці проходять професійно-психологічний відбір, який виявляє здатність підкорятися наказам, працювати в колективі та витримувати стресові ситуації.

Шість кроків до початку служби на контракті та як працює рекрутинг

Процедура зарахування на контрактну службу чітко структурована і складається з шести послідовних етапів.

Кандидат залишає заявку через будь-який з офіційних каналів (ТЦК, рекрутинговий центр, сайти вакансій чи застосунок). Після цього відбувається контакт із представником частини або рекрутером. Рекрутер вивчає мотивацію, освіту та досвід людини. Відбувається підбір можливих підрозділів, попередня оцінка кандидата та обговорення необхідних документів. Співбесіда з військовою частиною. Кандидат спілкується безпосередньо з майбутнім командуванням щодо обов'язків, локації служби, ротацій та навчання. Якщо сторони доходять згоди, частина видає офіційний рекомендаційний лист, який гарантує зарахування на конкретну посаду. З отриманою згодою доброволець йде до ТЦК або Центру рекрутингу для формування особової справи. До стандартного пакета входять: копія паспорта (або ID-картки) та РНОКПП; довідка про несудимість (або її погашення); автобіографія у двох форматах (рукописна і друкована); документи про освіту; довідки про склад сім'ї, місце проживання та трудову діяльність (копія трудової або витяг з ЄДР); військовий квиток чи приписне; характеристика з роботи чи навчання, а також дві фотокартки розміром 9×12 сантиметрів. Відсутність якогось документа не є приводом для затримки, оскільки рекрутери дозволяють донести папери згодом. Кандидат проходить ВЛК, професійно-психологічне тестування, а в окремих випадках — додаткові безпекові перевірки. Після успішних перевірок узгоджується дата відправлення та підписується договір із командиром частини. Новобранці без досвіду направляються до навчальних центрів на базову загальновійськову підготовку, після якої проходять фаховий вишкіл. Лише після завершення навчання військовослужбовець прибуває до свого підрозділу для несення служби.

Новини.LIVE наголошували, що для військовослужбовців суттєво спростили перехід на строкові мотиваційні контракти тривалістю від 10 до 24 місяців. Підписати такий документ можна за власним бажанням навіть за наявності чинного контракту, скориставшись паперовим рапортом або функціоналом застосунку "Армія+".

Водночас Сили оборони наголошують, що війську потрібні і фахівці з цивільних професій, зокрема, дуже не вистачає представників IT-сфери, водіїв та фінансистів. Успішне проходження профільної співбесіди гарантує зарахування саме на бажану вакансію, але без базової військової підготовки почати контракт буде неможливо.

Після вичерпання терміну служби за контрактом громадяни демобілізуються та автоматично переводяться до оперативного резерву. На цей період за ними закріплюється тимчасове право на відстрочку без загрози мобілізації, однак після завершення резервістів можуть повторно призвати до лав війська на загальних підставах.