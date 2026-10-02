Мотивационный контракт в ВСУ 2026: как военнослужащему изменить сроки службы

Бойцы 82-й отдельной десантной бригады. Фото: Черновицкий ТЦК и СП

Действующие военнослужащие могут подписать новые мотивационные контракты с четким сроком от 10 до 24 месяцев. Сделать это можно добровольно даже при уже подписанном контракте. Это можно оформить через рапорт или приложение для военных «Армия+», причем государство полностью освободило бойцов от обязательных проверок у психологов и повторного прохождения медицинских комиссий.

Об этом сообщили в Черновицком ТЦК и СП, передает Новини.LIVE.

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Новые правила службы: как работают мотивационные контракты

Постановление правительства № 768 от 12 июня 2026 года кардинально изменило подход к планированию службы в Вооруженных Силах Украины. Вместо бессрочного ожидания демобилизации действующие военнослужащие получили возможность четко зафиксировать дату своего увольнения, заключив новый мотивационный контракт.

Главное условие этого механизма — полная аннуляция предыдущего договора. Как только новый документ вступает в силу, а это происходит в день подписания соответствующего приказа по личному составу, отсчет времени для военнослужащего начинается с нуля, а предыдущий стаж службы не учитывается.

Продолжительность контрактов — от 10 месяцев до двух лет

Сколько именно придется служить по новым правилам, зависит исключительно от конкретной должности и специфики воинской части.

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Пехотно-штурмовой контракт (10 месяцев) : доступен абсолютно всем военнослужащим, проходящим службу в боевых подразделениях. Перечень таких частей строго регламентирован приказом Минобороны № 222 (с изменениями согласно приказу № 254). Важно, что сама должность не имеет значения, поэтому право на 10 месяцев имеют как штурмовики на передовой, так и делопроизводители внутри боевой части.

: доступен абсолютно всем военнослужащим, проходящим службу в боевых подразделениях. Перечень таких частей строго регламентирован приказом Минобороны № 222 (с изменениями согласно приказу № 254). Важно, что сама должность не имеет значения, поэтому право на 10 месяцев имеют как штурмовики на передовой, так и делопроизводители внутри боевой части. Боевой или базовый контракт (24 месяца) : этот вариант предназначен для военнослужащих, которые служат на небоевых должностях или чьи подразделения не включены в официальный перечень боевых частей.

: этот вариант предназначен для военнослужащих, которые служат на небоевых должностях или чьи подразделения не включены в официальный перечень боевых частей. Особые условия для выпускников военных вузов: Если офицер ещё не отслужил обязательные пять лет (или десять для летного состава авиации), мотивационный контракт заключается исключительно на тот остаток времени, который ему оставалось отработать по старому договору.

Отдельно закон определяет, что в случае получения первого офицерского или сержантского звания уже во время действия нового мотивационного контракта, он не прерывается и продолжает действовать до конца своего срока без необходимости перезаключения.

Кто имеет право на переход и как подать заявление

Изменить условия прохождения службы разрешается исключительно по собственному желанию. Право на такой переход имеют военнослужащие, чьи контракты до сих пор действуют.

Это могут быть бойцы, служащие по контракту военного времени (до конца особого периода или объявления о демобилизации), а также военные с действующими срочными контрактами, которые еще не истекли.

Чтобы начать процесс, бойцу достаточно подать рапорт на имя своего непосредственного командира. Сделать это можно традиционно на бумаге или в несколько кликов через электронное приложение «Армия+».

Им не нужно повторно проходить медицинские осмотры для определения годности или сдавать тесты на профессионально-психологический отбор. Дополнительная подготовка и адаптация понадобятся лишь тем, кто кардинально меняет военную специальность или вовсе не имеет боевого опыта.

Ранения, СЗЧ и право на досрочную демобилизацию

Подписание мотивационного документа не лишает военнослужащего права на увольнение. Если Президент подпишет указ об увольнении определенной категории военных или будет официально объявлена демобилизация, контрактник сможет покинуть службу досрочно, если сам не выразит желания ее продолжать.

Законодательство защищает и раненых бойцов. Если военно-медицинская комиссия после лечения признает человека годным только для тыловых частей обеспечения, его просто переведут на соответствующую должность без расторжения текущего контракта. Чтобы уволиться и получить отсрочку, бойцу достаточно дослужить оставшийся срок, причем все боевые дни до ранения будут учтены по общей формуле.

Зато для нарушителей дисциплины действуют жесткие правила: если военный самовольно покидает часть (СЗЧ) или дезертирует, все время его незаконного отсутствия полностью исключается и не засчитывается в общий срок службы.

Новини.LIVE сообщали, что новые мотивационные контракты позволяют служить в ВСУ от 6 до 24 месяцев с гарантированным правом на отсрочку и пакетом социальных льгот. Процедуру максимально упростили, поэтому новобранцам дают возможность самостоятельно выбрать подразделение, а также закрепляют за ними официальное право на отпуск за границей. Читайте подробнее о сумме выплат по контракту.

Правила мобилизации женщин с 1 октября не изменятся. В Украине принудительного призыва нет и не планируется. Женщины могут поступить на службу в армию исключительно по собственному желанию, подписав контракт. Женщины с медицинским или фармацевтическим образованием по-прежнему обязаны состоять на воинском учете, однако это не означает их автоматической отправки на службу.

Недавно иностранным добровольцам существенно упростили легализацию в Украине, поэтому им больше не придется стоять в очередях в миграционной службе. По новым правилам Минобороны, виды на жительство будут оформлять офицеры непосредственно в воинских частях.