Мотиваційний контракт у ЗСУ 2026: як військовому змінити терміни служби

Воїни 82 ОДШБр. Фото: Чернівецький ТЦК та СП

Чинні військові можуть підписати нові мотиваційні контракти з чітким терміном від 10 до 24 місяців. Зробити це можна добровільно навіть при уже підписаному контракті. Це дозволено оформити через рапорт або застосунок для військових "Армія+", причому держава повністю звільнила бійців від обов'язкових перевірок у психологів та повторного проходження медичних комісій.

Про це повідомили в Чернівецькому ТЦК та СП, передає Новини.LIVE.

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Нові правила служби: як працюють мотиваційні контракти

Урядова постанова № 768 від 12 червня 2026 року кардинально змінила підхід до планування служби в Збройних Силах України. Замість безстрокового очікування демобілізації, чинні військові отримали змогу чітко зафіксувати дату свого звільнення, уклавши новий мотиваційний контракт.

Головна умова цього механізму — це повне анулювання попереднього договору. Щойно новий документ набуває чинності, а це відбувається в день підписання відповідного наказу по особовому складу, відлік часу для бійця починається з нуля, а попередній стаж служби не береться до уваги.

Тривалість контрактів від 10 місяців до двох років

Скільки саме доведеться служити за новими правилами, залежить виключно від конкретної посади та специфіки військової частини.

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Піхотно-штурмовий контракт (10 місяців) : Доступний абсолютно всім військовим, які проходять службу в бойових підрозділах. Перелік таких частин суворо регламентований наказом Міноборони № 222 (зі змінами згідно з наказом № 254). Важливо, що сама посада не має значення, тож право на 10 місяців мають як штурмовики на нулі, так і діловоди всередині бойової частини.

: Доступний абсолютно всім військовим, які проходять службу в бойових підрозділах. Перелік таких частин суворо регламентований наказом Міноборони № 222 (зі змінами згідно з наказом № 254). Важливо, що сама посада не має значення, тож право на 10 місяців мають як штурмовики на нулі, так і діловоди всередині бойової частини. Бойовий або базовий контракт (24 місяці) : Цей варіант призначений для армійців, які служать на небойових посадах, або чиї підрозділи не включені до офіційного переліку бойових частин.

: Цей варіант призначений для армійців, які служать на небойових посадах, або чиї підрозділи не включені до офіційного переліку бойових частин. Спецумови для випускників військових вишів: Якщо офіцер ще не відслужив обов'язкові п'ять років (або десять для льотного складу авіації), мотиваційний контракт укладається виключно на той залишок часу, який він мав допрацювати за старим договором.

Окремо закон визначає, що у разі отримання першого офіцерського чи сержантського звання вже під час дії нового мотиваційного контракту, він не переривається і продовжує діяти до кінця свого строку без необхідності переукладання.

Хто має право на перехід та як подати заяву

Змінити умови проходження служби дозволено виключно за власним бажанням. Право на такий перехід мають військовослужбовці, чиї контракти досі діють.

Це можуть бути бійці, які служать за контрактом воєнного часу (до кінця особливого періоду чи оголошення демобілізації), а також військові з чинними строковими контрактами, що ще не завершилися.

Щоб запустити процес, бійцю достатньо подати рапорт на ім'я свого безпосереднього командира. Зробити це можна класично на папері або в кілька кліків через електронний застосунок "Армія+".

Їм не потрібно повторно проходити медичні огляди для визначення придатності чи складати тести на професійно-психологічний відбір. Додаткова підготовка та адаптація знадобляться лише тим, хто кардинально змінює військову спеціальність або зовсім не має бойового досвіду.

Поранення, СЗЧ та право на дострокову демобілізацію

Підписання мотиваційного документа не позбавляє військовослужбовця права на звільнення. Якщо Президент підпише указ про звільнення певної категорії військових або буде офіційно оголошено демобілізацію, контрактник зможе покинути службу достроково, якщо сам не виявить бажання її продовжувати.

Захищає законодавство і поранених бійців. Якщо військово-лікарська комісія після лікування визнає людину придатною лише для тилових частин забезпечення, її просто переведуть на відповідну посаду без розриву поточного контракту. Аби звільнитися та отримати відстрочку, бійцю достатньо дослужити свій залишок часу, причому всі бойові дні до поранення будуть враховані за загальною формулою.

Натомість для порушників дисципліни діють жорсткі правила: якщо військовий іде в самовільне залишення частини (СЗЧ) або дезертирує, весь час його незаконної відсутності повністю викреслюється і не зараховується до загального строку служби.

Новини.LIVE інформували, що нові мотиваційні контракти дозволяють служити в ЗСУ від 6 до 24 місяців із гарантованим правом на відстрочку та пакетом соціальних пільг. Процедуру максимально спростили, тож новобранцям дають можливість самостійно обрати підрозділ, а також закріплюють за ними офіційне право на відпустку за кордоном. Читайте детальніше про суму виплат на контракті.

Правила мобілізації жінок з 1 жовтня не зміняться. В Україні примусового призову немає і не планується. Жінки можуть вступити до лав армії виключно за власним бажанням через підписання контракту. Жінки з медичною або фармацевтичною освітою і надалі зобов'язані стояти на військовому обліку, проте це не означає їхньої автоматичної відправки на службу.

Нещодавно іноземним добровольцям суттєво спростили легалізацію в Україні, тож їм більше не доведеться вистоювати черги в міграційній службі. За новими правилами Міноборони, посвідки на проживання оформлюватимуть офіцери безпосередньо у військових частинах.