Украинские военные на фронте. Фото: 72 ОМБр им. Черных Запорожцев

Истечение срока контракта является вполне законным основанием для увольнения из армии, даже если он был подписан в 2022 или 2023 годах. Аргументы воинских частей о том, что норма действует только для новых договоров, заключенных после 18 мая 2024 г., противоречат законодательству о военной службе.

Об этом сообщила юрист Алла Тимина, передает Новини.LIVE.

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Действие новых норм на старые контракты в армии

После вступления в силу обновленного мобилизационного законодательства 18 мая 2024 г. в армии возникла проблема с толкованием правил увольнения. Речь идет о применении подпункта "ж" пункта 3 части 5 статьи 26 Закона "О воинской обязанности и военной службе". Эта норма позволяет военнослужащим покинуть войско по истечении срока контракта.

Однако руководство частей часто отказывает в удовлетворении таких рапортов тем бойцам, которые оформили контракты с Вооруженными Силами в 2022 или 2023 годах, когда соответствующего положения еще не существовало. Командование аргументирует это тем, что документ якобы должен быть подписан исключительно после 18 мая 2024 года.

Юридическая практика доказывает, что такие отказы противоречат закону. Прохождение военной службы рассматривается не как одномоментный акт подписания бумаг, а как продолжительное правоотношение . Они включают ежедневное исполнение обязанностей, возможность пролонгации или завершение действия договора.

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Соответственно, право бойца на демобилизацию оценивается исключительно по тем правилам, которые действуют на день представления рапорта, а не на момент его вступления в ряды армии несколько лет назад. Главное значение имеет текущее законодательство при рассмотрении документа командованием.

Три условия для законного увольнения со службы после контракта

В самом тексте закона нет никаких упоминаний о 18 мая 2024 как точку отсчета для заключенных договоров.

Законодатель четко определил только три обязательных критерия для увольнения:

контракт должен быть заключен в период действия военного положения;

его срок должен истек;

сам военнослужащий выражает нежелание продолжать службу.

Новини.LIVE информировали ранее, что Минобороны вместе с боевыми подразделениями максимально упростили доступ к открытым должностям в Силах обороны. Гражданские и резервисты могут выбирать военную специальность по собственной специальности через онлайн-платформы по поиску работы, специализированные сервисы, мобильные приложения или непосредственно в рекрутинговых центрах.

В то же время, бойцы, получившие ранения и инвалидность во время боевых действий, а также те, кого ВЛК признала пригодными только для небоевых задач, могут продолжить военную службу по контракту. В Минобороны разъяснили, на какие должности могут рассчитывать бойцы.