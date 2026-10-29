Українські військові на фронті. Фото: 72 ОМБр ім. Чорних Запорожців

Закінчення терміну контракту є цілком законною підставою для звільнення з армії, навіть якщо його підписали у 2022 чи 2023 роках. Аргументи військових частин про те, що норма діє лише для нових договорів, укладених після 18 травня 2024 року, суперечать законодавству про військову службу.

Про це повідомила юристка Алла Тимина, передає Новини.LIVE.

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Дія нових норм на старі контракти в армії

Після набуття чинності оновленого мобілізаційного законодавства 18 травня 2024 року в армії виникла проблема з тлумаченням правил звільнення. Йдеться про застосування підпункту "ж" пункту 3 частини 5 статті 26 Закону "Про військовий обов'язок і військову службу". Ця норма дозволяє військовослужбовцям залишити військо після завершення терміну контракту.

Проте керівництво частин часто відмовляє в задоволенні таких рапортів тим бійцям, які оформили контракти зі Збройними Силами у 2022 або 2023 роках, коли відповідного положення ще не існувало. Командування аргументує це тим, що документ нібито мав бути підписаний виключно після 18 травня 2024 року.

Юридична практика доводить, що такі відмови суперечать закону. Проходження військової служби розглядається не як одномоментний акт підписання паперів, а як тривалі правовідносини. Вони включають щоденне виконання обов'язків, можливість пролонгації або завершення дії договору.

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Відповідно, право бійця на демобілізацію оцінюється виключно за тими правилами, які є чинними на день подання рапорту, а не на момент його вступу до лав армії кілька років тому. Головне значення має поточне законодавство під час розгляду документа командуванням.

Три умови для законного звільнення зі служби після контракту

У самому тексті закону немає жодних згадок про 18 травня 2024 року як точку відліку для укладених договорів.

Законодавець чітко визначив лише три обов'язкові критерії для звільнення:

контракт має бути укладений у період дії воєнного стану;

його термін має закінчитися;

сам військовослужбовець висловлює небажання продовжувати службу.

Новини.LIVE інформували раніше, що Міноборони разом із бойовими підрозділами максимально спростили доступ до відкритих посад у Силах оборони. Цивільні та резервісти можуть обирати військову спеціальність за власним фахом через онлайн-платформи з пошуку роботи, спеціалізовані сервіси, мобільні додатки або безпосередньо у рекрутингових центрах.

Водночас бійці, які отримали поранення та інвалідність під час бойових дій, а також ті, кого ВЛК визнала придатними лише для небойових завдань, можуть продовжити військову службу за контрактом. У Міноборони роз'яснили на які посади можуть розраховувати бійці.