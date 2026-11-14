Сотрудница Харьковского центра переливания крови. Фото: УНИАН

Медицинские работницы, снятые с воинского учета несколько лет назад, могут получить «красные отметки» в списках ТЦК на своих рабочих местах. Правозащитники объясняют это отсутствием оцифрованных данных в системе "Оберіг" и подчеркивают, что закон не имеет обратной силы, поэтому возобновлять учет не нужно.

Об этом заявил юрист Владислав Дерий, передает Новини.LIVE.

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Почему у медсестёр появляются красные отметки от военкомата

Медицинские работницы старшего возраста начали сталкиваться с неожиданными проблемами на рабочих местах из-за цифровизации воинского учета. Например, 55-летняя медсестра, которая ещё в 2017 году получила штампы об исключении из учета в паспорте и военном билете, внезапно оказалась выделенной красным цветом в новых списках от территориального центра комплектования.

Юрист Владислав Дерий отмечает, что такие отметки генерирует электронный реестр «Оберег». Проблема заключается в отсутствии оцифрованных данных, ведь бумажные дела до 2023–2024 годов переносились в базу крайне медленно.

Сегодня предельный возраст пребывания в запасе для женщин составляет 60 лет, что закреплено в статье 28 Закона «О воинской обязанности и военной службе». Алгоритм системы просто фиксирует 55-летнего медика, которая не обновила свои данные до 16 июля 2024 года. Из-за этого реестр автоматически генерирует статус розыска для уточнения информации, а ТЦК направляет на предприятие «красные» списки.

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Несмотря на это, правовой статус такой женщины остается неизменным. Согласно статье 58 Конституции Украины, законы не имеют обратной силы во времени.

Если медсестру официально исключили из учета по возрасту в 2017 году (в соответствии с пунктом 6 части 6 статьи 37 Закона "О воинской обязанности и военной службе"), она навсегда утратила статус военнообязанной. Повышение предельного возраста, которое произошло значительно позже, не предусматривает автоматического восстановления таких граждан в реестрах ТЦК.

Именно поэтому кадровики медицинских учреждений действуют абсолютно правомерно, когда не требуют от таких сотрудниц устанавливать мобильное приложение "Резерв+" или проходить военно-врачебную комиссию.

Действия работодателя и защита документов

Также юрист объясняет, что устранением путаницы должен заниматься непосредственно работодатель. Согласно постановлению правительства № 1487, отдел кадров обязан подготовить официальное письмо-ответ на проблемный список. К документу необходимо приложить заверенные копии паспорта и военного билета работницы с печатями 2017 года. Обычно этого достаточно для корректировки данных в базе «Оберег».

Самой работнице юристы советуют сделать нотариально заверенные копии своих документов. Если военкомат потребует личного присутствия для сверки, оригиналы следует только предъявлять на руки. Отдавать сотрудникам ТЦК оригинал военного билета со штампом не нужно.

Как отменить штраф и снять статус розыска

В случае получения официальной повестки на уточнение данных игнорировать вызов в ТЦК нельзя, чтобы не получить заочный штраф. В военкомате женщина должна написать официальное заявление на имя начальника учреждения.

"Я, (ФИО), в соответствии с ч. 6 ст. 37 Закона Украины "О воинской обязанности и военной службе", была исключена из воинского учета в 2017 году в связи с достижением предельного возраста, что подтверждается отметками в моем воинско-учетном документе и паспорте. В соответствии со ст. 58 Конституции Украины законы не имеют обратной силы. Учитывая вышеизложенное, я не имею статуса военнообязанной и не подлежу мобилизации или обязанности обновления данных. Прошу внести соответствующие сведения о моем исключении из учета в ЕГРВ "Оберег", — привел пример текста заявления юрист.

Если же представители ТЦК попытаются вынести постановление о штрафе по статье 210 КУоАП за необновенные данные, его необходимо немедленно обжаловать в суде. Текущая судебная практика полностью поддерживает граждан, которые были исключены из учета по старым правилам.

Кроме того, чтобы убедиться в правильности данных, женщины могут самостоятельно проверить свой статус в реестре с помощью электронного военно-учетного документа на портале "Дія".

Новини.LIVE сообщали ранее, что воинский учет для женщин в Украине остается обязательным только для тех, кто получил медицинское или фармацевтическое образование и соответствует требованиям по возрасту и состоянию здоровья.

До конца года военнообязанные, призывники и резервисты должны завершить обязательное уточнение персональных данных. Параллельно бизнес и учреждения должны провести ежегодную сверку военно-учетных списков работников с ТЦК и подать отчетность об имеющемся на балансе транспорте для выполнения военно-транспортных обязанностей.