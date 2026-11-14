Червона мітка в списках ТЦК: що означає статус для медсестер
Медпрацівниці, виключені з військового обліку кілька років тому, можуть отримати "червоні мітки" у списках ТЦК на робочих місцях. Правозахисники пояснюють це відсутністю оцифрованих даних у системі "Оберіг" та наголошують, що закон не має зворотної дії, тому поновлювати облік не треба.
На цьому наголосив юрист Владислав Дерій, передає Новини.LIVE.
Чому в медсестер з'являються червоні мітки від військкомату
Медичні працівниці старшого віку почали стикатися з несподіваними проблемами на робочих місцях через цифровізацію військового обліку. До прикладу, 55-річна медсестра, яка ще у 2017 році отримала штампи про виключення з обліку в паспорт та військовий квиток, раптом опинилася виділеною червоним кольором у нових списках від територіального центру комплектування.
Юрист Владислав Дерій зазначає, що такі маркери генерує електронний реєстр "Оберіг". Проблема полягає у відсутності оцифрованих даних, адже паперові справи до 2023–2024 років переносилися в базу вкрай повільно.
Сьогодні граничний вік перебування в запасі для жінок становить 60 років, що закріплено у статті 28 Закону "Про військовий обов'язок і військову службу". Алгоритм системи просто бачить 55-річного медика, яка не оновила свої дані до 16 липня 2024 року. Через це реєстр автоматично генерує статус розшуку для уточнення інформації, а ТЦК надсилає на підприємство "червоні" списки.
Юридичний статус та як впливає зворотна дія закону
Попри це правовий статус такої жінки залишається незмінним. Згідно зі статтею 58 Конституції України, закони не мають зворотної дії в часі.
Якщо медсестру офіційно виключили з обліку за віком у 2017 році (відповідно до пункту 6 частини 6 статті 37 Закону "Про військовий обов'язок і військову службу"), вона назавжди втратила статус військовозобов'язаної. Підвищення граничного віку, яке відбулося значно пізніше, не передбачає автоматичного поновлення таких громадян у реєстрах ТЦК.
Саме тому кадровики медичних закладів діють абсолютно правомірно, коли не вимагають від таких співробітниць встановлювати мобільний застосунок "Резерв+" чи проходити військово-лікарську комісію.
Дії роботодавця та захист документів
Також юрист пояснює, що вирішенням плутанини має займатися безпосередньо роботодавець. Згідно з урядовою постановою № 1487, відділ кадрів зобов'язаний підготувати офіційний лист-відповідь на проблемний список. До документа необхідно додати завірені копії паспорта та військового квитка працівниці з печатками 2017 року. Зазвичай цього кроку достатньо для коригування даних у базі "Оберіг".
Самій працівниці юристи радить зробити нотаріально завірені копії своїх документів. Якщо військкомат вимагатиме особистої присутності для звірки, оригінали слід лише показувати з рук. Віддавати працівникам ТЦК оригінал військового квитка з штампом не потрібно.
Як скасувати штраф та зняти статус розшуку
У разі отримання офіційної повістки на уточнення даних ігнорувати виклик до ТЦК не можна, щоб не отримати заочного штрафу. У військкоматі жінка має написати офіційну заяву на ім'я начальника установи.
"Я, (ПІБ), відповідно до ч. 6 ст. 37 ЗУ "Про військовий обов'язок і військову службу", була виключена з військового обліку у 2017 році у зв'язку з досягненням граничного віку, що підтверджується відмітками у моєму військово-обліковому документі та паспорті. Відповідно до ст. 58 Конституції України закони не мають зворотної дії в часі. З огляду на вищезазначене, я не маю статусу військовозобов'язаної та не підлягаю мобілізації чи обов'язку оновлення даних. Прошу внести відповідні відомості про моє виключення з обліку до ЄДРВ "Оберіг"", — навів приклад тексту заяви юрист.
Якщо ж представники ТЦК спробують виписати постанову про штраф за статтею 210 КУпАП через неоновлення даних, її треба негайно оскаржувати в суді. Поточна судова практика повністю підтримує громадян, які були виключені з обліку за старими правилами.
Також, щоб пересвідчитися у коректних даних, жінки можуть самостійно перевірити свій статус в реєстрі за допомогою електронного військово-облікового документа на порталі "Дія".
Новини.LIVE повідомляли раніше, що військовий облік для жінок в Україні залишається обов'язковим лише для тих, хто здобув медичну чи фармацевтичну освіту і підходить за віком та станом здоров'я.
До кінця року військовозобов'язані, призовники та резервісти мають завершити обов'язкове уточнення персональних даних. Паралельно бізнес та установи повинні провести щорічне звіряння військово-облікових списків працівників із ТЦК і подати звітність щодо наявного на балансі транспорту для військово-транспортного обов'язку.