Працівниця Харківського центру переливання крові. Фото: УНІАН

Медпрацівниці, виключені з військового обліку кілька років тому, можуть отримати "червоні мітки" у списках ТЦК на робочих місцях. Правозахисники пояснюють це відсутністю оцифрованих даних у системі "Оберіг" та наголошують, що закон не має зворотної дії, тому поновлювати облік не треба.

На цьому наголосив юрист Владислав Дерій, передає Новини.LIVE.

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Чому в медсестер з'являються червоні мітки від військкомату

Медичні працівниці старшого віку почали стикатися з несподіваними проблемами на робочих місцях через цифровізацію військового обліку. До прикладу, 55-річна медсестра, яка ще у 2017 році отримала штампи про виключення з обліку в паспорт та військовий квиток, раптом опинилася виділеною червоним кольором у нових списках від територіального центру комплектування.

Юрист Владислав Дерій зазначає, що такі маркери генерує електронний реєстр "Оберіг". Проблема полягає у відсутності оцифрованих даних, адже паперові справи до 2023–2024 років переносилися в базу вкрай повільно.

Сьогодні граничний вік перебування в запасі для жінок становить 60 років, що закріплено у статті 28 Закону "Про військовий обов'язок і військову службу". Алгоритм системи просто бачить 55-річного медика, яка не оновила свої дані до 16 липня 2024 року. Через це реєстр автоматично генерує статус розшуку для уточнення інформації, а ТЦК надсилає на підприємство "червоні" списки.

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Попри це правовий статус такої жінки залишається незмінним. Згідно зі статтею 58 Конституції України, закони не мають зворотної дії в часі.

Якщо медсестру офіційно виключили з обліку за віком у 2017 році (відповідно до пункту 6 частини 6 статті 37 Закону "Про військовий обов'язок і військову службу"), вона назавжди втратила статус військовозобов'язаної. Підвищення граничного віку, яке відбулося значно пізніше, не передбачає автоматичного поновлення таких громадян у реєстрах ТЦК.

Саме тому кадровики медичних закладів діють абсолютно правомірно, коли не вимагають від таких співробітниць встановлювати мобільний застосунок "Резерв+" чи проходити військово-лікарську комісію.

Дії роботодавця та захист документів

Також юрист пояснює, що вирішенням плутанини має займатися безпосередньо роботодавець. Згідно з урядовою постановою № 1487, відділ кадрів зобов'язаний підготувати офіційний лист-відповідь на проблемний список. До документа необхідно додати завірені копії паспорта та військового квитка працівниці з печатками 2017 року. Зазвичай цього кроку достатньо для коригування даних у базі "Оберіг".

Самій працівниці юристи радить зробити нотаріально завірені копії своїх документів. Якщо військкомат вимагатиме особистої присутності для звірки, оригінали слід лише показувати з рук. Віддавати працівникам ТЦК оригінал військового квитка з штампом не потрібно.

Як скасувати штраф та зняти статус розшуку

У разі отримання офіційної повістки на уточнення даних ігнорувати виклик до ТЦК не можна, щоб не отримати заочного штрафу. У військкоматі жінка має написати офіційну заяву на ім'я начальника установи.

"Я, (ПІБ), відповідно до ч. 6 ст. 37 ЗУ "Про військовий обов'язок і військову службу", була виключена з військового обліку у 2017 році у зв'язку з досягненням граничного віку, що підтверджується відмітками у моєму військово-обліковому документі та паспорті. Відповідно до ст. 58 Конституції України закони не мають зворотної дії в часі. З огляду на вищезазначене, я не маю статусу військовозобов'язаної та не підлягаю мобілізації чи обов'язку оновлення даних. Прошу внести відповідні відомості про моє виключення з обліку до ЄДРВ "Оберіг"", — навів приклад тексту заяви юрист.

Якщо ж представники ТЦК спробують виписати постанову про штраф за статтею 210 КУпАП через неоновлення даних, її треба негайно оскаржувати в суді. Поточна судова практика повністю підтримує громадян, які були виключені з обліку за старими правилами.

Також, щоб пересвідчитися у коректних даних, жінки можуть самостійно перевірити свій статус в реєстрі за допомогою електронного військово-облікового документа на порталі "Дія".

Новини.LIVE повідомляли раніше, що військовий облік для жінок в Україні залишається обов'язковим лише для тих, хто здобув медичну чи фармацевтичну освіту і підходить за віком та станом здоров'я.

До кінця року військовозобов'язані, призовники та резервісти мають завершити обов'язкове уточнення персональних даних. Паралельно бізнес та установи повинні провести щорічне звіряння військово-облікових списків працівників із ТЦК і подати звітність щодо наявного на балансі транспорту для військово-транспортного обов'язку.