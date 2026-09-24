Цветовые статусы в Резерв+: что они означают и как исправить

Уведомление о нарушениях. Фото: Новини.LIVE

В соцсетях распространяется ложная информация об алгоритмах работы приложения "Резерв+". Пользователям предлагают специфическую расшифровку цветных индикаторов, якобы зеленый цвет подтверждает отсутствие проблем с законом, желтый указывает на существующее нарушение с возможностью уплатить штраф со скидкой в 50%, а красный сигнализирует о передаче дела в Государственную исполнительную службу и неизбежно блокирование банковских счетов. Но эти мифы о цветовых статусах в приложении не соответствуют действительности.

Новини.LIVE пишет, как Специалисты Kadroland объяснили, за какие именно нарушения военного учета ТЦК инициирует задержание и где проверять долги.

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Мифы о цветовых отметках и реальном значении красной ленты в Резерв+

На самом деле, красная лента в электронном кабинете имеет совсем другое юридическое значение. Согласно разъяснению бота "Резерв+", появление такого индикатора означает, что работники ТЦК и СП зафиксировали нарушение правил военного учета.

Только после этого ведомство официально обращается в Национальную полицию с требованием разыскать и доставить гражданина для составления протокола об административном правонарушении. Следовательно, наличие красного статуса никак не свидетельствует об открытии исполнительного производства или автоматической передачи штрафа в Государственную исполнительную службу.

За какие нарушения полиция получает обращение от ТЦК

Оснований для обращения военкомата к правоохранителям и появления красной ленты немало. К ним относятся игнорирование повестки, отказ от прохождения военно-врачебной комиссии или уклонение от нее.

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Также статус меняется, если человек вообще не стал на военный учет, не сделал этого после увольнения из учреждения исполнения наказаний, не обновил данные при смене адреса или после переезда в статусе внутренне перемещенного лица.

Кроме того, грубым нарушением считается отсутствие на учете по месту реального проживания, работы или обучения, а также непредоставление имущества, такого как здания, сооружения или транспорт, на нужды мобилизации.

Проверка штрафов и официальные статусы в системе Оберег

Чтобы узнать реальные финансовые санкции, гражданам советуют не ориентироваться на цвета лент в приложении, а проверять информацию в специальном разделе приложения. Найти эти данные можно, перейдя в "Сервисы" и выбрав вкладку "Штрафы". Если ТЦК и СП рассмотрели дело и наложили взыскание, программа выдаст соответствующее уведомление. Уплатить долг можно непосредственно в самом "Резерве+" или воспользовавшись предоставленными реквизитами.

Какие бывают статусы в Резерв+

Запись "Исключено из учета" получают те, кто навсегда лишился статуса военнообязанного. Отметка "Снято с учета" является временной и применяется, в частности, к курсантам военных учебных заведений или действующим военнослужащим.

Статус "Не на учете" означает, что данные лица есть в базе "Оберег", но она не закреплена ни за одним ТЦК и СП.

Если же гражданин имеет запись "На учете", система дополнительно отражает его актуальную категорию: призывник, военнообязанный или резервист.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что студенты, имеющие отсрочку от службы, не могут игнорировать электронные направления на медкомиссию в приложении "Резерв+". Юристы отмечают, что за неявку к врачам грозит штраф до 17 тысяч гривен, внесение полицией в базу розыска и принудительное сопровождение в ТЦК.

Руководство предприятий со статусом критически важных имеет законное основание самостоятельно отменять бронирование своих подчиненных. Работодатель может аннулировать действующую отсрочку сотрудника в любое время через портал "Дія".