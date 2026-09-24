Цветовые статусы в Резерв+: что они означают и как исправить

Красный статус в Резерв+: что он означает на самом деле
В соцсетях распространяется ложная информация об алгоритмах работы приложения "Резерв+". Пользователям предлагают специфическую расшифровку цветных индикаторов, якобы зеленый цвет подтверждает отсутствие проблем с законом, желтый указывает на существующее нарушение с возможностью уплатить штраф со скидкой в 50%, а красный сигнализирует о передаче дела в Государственную исполнительную службу и неизбежно блокирование банковских счетов. Но эти мифы о цветовых статусах в приложении не соответствуют действительности.
Новини.LIVE пишет, как Специалисты Kadroland объяснили, за какие именно нарушения военного учета ТЦК инициирует задержание и где проверять долги.
Мифы о цветовых отметках и реальном значении красной ленты в Резерв+
На самом деле, красная лента в электронном кабинете имеет совсем другое юридическое значение. Согласно разъяснению бота "Резерв+", появление такого индикатора означает, что работники ТЦК и СП зафиксировали нарушение правил военного учета.
Только после этого ведомство официально обращается в Национальную полицию с требованием разыскать и доставить гражданина для составления протокола об административном правонарушении. Следовательно, наличие красного статуса никак не свидетельствует об открытии исполнительного производства или автоматической передачи штрафа в Государственную исполнительную службу.
За какие нарушения полиция получает обращение от ТЦК
Оснований для обращения военкомата к правоохранителям и появления красной ленты немало. К ним относятся игнорирование повестки, отказ от прохождения военно-врачебной комиссии или уклонение от нее.
Также статус меняется, если человек вообще не стал на военный учет, не сделал этого после увольнения из учреждения исполнения наказаний, не обновил данные при смене адреса или после переезда в статусе внутренне перемещенного лица.
Кроме того, грубым нарушением считается отсутствие на учете по месту реального проживания, работы или обучения, а также непредоставление имущества, такого как здания, сооружения или транспорт, на нужды мобилизации.
Проверка штрафов и официальные статусы в системе Оберег
Чтобы узнать реальные финансовые санкции, гражданам советуют не ориентироваться на цвета лент в приложении, а проверять информацию в специальном разделе приложения. Найти эти данные можно, перейдя в "Сервисы" и выбрав вкладку "Штрафы". Если ТЦК и СП рассмотрели дело и наложили взыскание, программа выдаст соответствующее уведомление. Уплатить долг можно непосредственно в самом "Резерве+" или воспользовавшись предоставленными реквизитами.
Какие бывают статусы в Резерв+
Запись "Исключено из учета" получают те, кто навсегда лишился статуса военнообязанного. Отметка "Снято с учета" является временной и применяется, в частности, к курсантам военных учебных заведений или действующим военнослужащим.
Статус "Не на учете" означает, что данные лица есть в базе "Оберег", но она не закреплена ни за одним ТЦК и СП.
Если же гражданин имеет запись "На учете", система дополнительно отражает его актуальную категорию: призывник, военнообязанный или резервист.
Ранее Новини.LIVE сообщали, что студенты, имеющие отсрочку от службы, не могут игнорировать электронные направления на медкомиссию в приложении "Резерв+". Юристы отмечают, что за неявку к врачам грозит штраф до 17 тысяч гривен, внесение полицией в базу розыска и принудительное сопровождение в ТЦК.
Руководство предприятий со статусом критически важных имеет законное основание самостоятельно отменять бронирование своих подчиненных. Работодатель может аннулировать действующую отсрочку сотрудника в любое время через портал "Дія".