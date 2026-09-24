Кольорові статуси в Резерв+: що вони означають та як виправити

Сповіщення про порушення. Фото: Новини.LIVE

У соцмережах шириться неправдива інформація щодо алгоритмів роботи застосунку "Резерв+". Користувачам пропонують специфічну розшифровку кольорових індикаторів, нібито зелений колір підтверджує відсутність проблем із законом, жовтий вказує на наявне порушення із можливістю сплатити штраф зі знижкою у 50% а червоний сигналізує про передачу справи до Державної виконавчої служби та неминуче блокування банківських рахунків. Але ці міфи про кольорові статуси в застосунку не відповідають дійсності.

Новини.LIVE пише, як Фахівці Kadroland пояснили, за які саме порушення військового обліку ТЦК ініціює затримання та де перевіряти борги.

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Міфи про кольорові позначки та реальне значення червоної стрічки в Резерв+

Насправді червона стрічка в електронному кабінеті має зовсім інше юридичне значення. Згідно з роз'ясненням бота "Резерв+", поява такого індикатора означає, що працівники ТЦК та СП зафіксували порушення правил військового обліку.

Лише після цього відомство офіційно звертається до Національної поліції з вимогою розшукати та доставити громадянина для складання протоколу про адміністративне правопорушення. Отже, наявність червоного статусу жодним чином не свідчить про відкриття виконавчого провадження чи автоматичну передачу штрафу до Державної виконавчої служби.

За які порушення поліція отримує звернення від ТЦК

Підстав для звернення військкомату до правоохоронців та появи червоної стрічки є чимало. До них належить ігнорування повістки, відмова від проходження військово-лікарської комісії або ухилення від неї.

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Також статус змінюється, якщо людина взагалі не стала на військовий облік, не зробила цього після звільнення з установи виконання покарань, не оновила дані при зміні адреси або після переїзду в статусі внутрішньо переміщеної особи.

Крім того, грубим порушенням вважається відсутність на обліку за місцем реального проживання, роботи чи навчання, а також ненадання майна, такого як будівлі, споруди чи транспорт, на потреби мобілізації.

Перевірка штрафів та офіційні статуси в системі Оберіг

Аби дізнатися про реальні фінансові санкції, громадянам радять не орієнтуватися на кольори стрічок в застосунку, а перевіряти інформацію в спеціальному розділі застосунку. Знайти ці дані можна, перейшовши у "Сервіси" та обравши вкладку "Штрафи". Якщо ТЦК та СП розглянув справу та наклав стягнення, програма видасть відповідне сповіщення. Сплатити борг можна безпосередньо в самому "Резерв+" або скориставшись наданими реквізитами.

Які бувають статуси в Резерв+

Запис "Виключено з обліку" отримують ті, хто назавжди втратив статус військовозобов'язаного. Відмітка "Знято з обліку" є тимчасовою та застосовується, зокрема, до курсантів військових закладів освіти або чинних військовослужбовців.

Статус "Не на обліку" означає, що дані особи є в базі "Оберіг", але вона не закріплена за жодним ТЦК та СП.

Якщо ж громадянин має запис "На обліку", система додатково відображає його актуальну категорію: призовник, військовозобов’язаний або резервіст.

Раніше Новини.LIVE повідомляли, що студенти, які мають відстрочку від служби, не можуть ігнорувати електронні направлення на медкомісію в застосунку "Резерв+". Юристи наголошують, що за неявку до лікарів загрожує штраф до 17 тисяч гривень, внесення поліцією до бази розшуку та примусове супроводження до ТЦК.

Керівництво підприємств зі статусом критично важливих має законні підстави самостійно скасовувати бронювання своїх підлеглих. Роботодавець може анулювати діючу відстрочку співробітника в будь-який час через портал "Дія".