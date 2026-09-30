Прохождение ВЛК во время отпуска: как получить направление от командира

Медицинское обследование военнослужащего. Фото: 101-я отдельная бригада охраны ГШ ВСУ им. генерал-полковника Геннадия Воробёва

Для получения направления на ВЛК во время отпуска военнослужащему не обязательно физически возвращаться в свою часть. Командование может отправить все необходимые документы в местную больницу в электронном виде, опираясь на предоставленные военнослужащим медицинские заключения об ухудшении состояния здоровья.

Об этом заявил адвокат Юрий Айвазян, передает Новини.LIVE.

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Кто направляет на осмотр во время отпуска

Этот процесс четко регламентируется Положением о военно-медицинской экспертизе в Вооруженных Силах Украины, утвержденным приказом № 402. Согласно пункту 6.1 этого документа, полномочия выдавать направления даже во время отпуска подчиненного сохраняет непосредственный начальник уровня командира отдельной воинской части, приравненные к нему руководители и высшее командование.

Если вопрос касается проверки годности к дальнейшей службе в связи с последствиями полученной травмы или обострением заболевания, командир выписывает направление исключительно на основании врачебной рекомендации. Именно поэтому военнослужащий должен передать командованию соответствующее медицинское заключение вместе со своим официальным обращением.

Помимо непосредственного командования, право направлять военнослужащих на ВЛК имеют руководители ТЦК и СП, органы военного управления, Военная служба правопорядка, следователи, прокуратура, суды и штатные комиссии.

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Отдельная процедура предусмотрена для руководителей учреждений здравоохранения по месту лечения военнослужащего. Согласно правилам пункта 6.4, если во время пребывания на лечении у бойца выявляются заболевания или последствия травм, приводящие к негодности, решение о направлении принимает сам руководитель медицинского учреждения. Для этого ему требуется лишь официальное представление от руководителя лечебного отделения.

Дистанционное оформление документов

Закон позволяет военнослужащему пройти комиссию непосредственно в том городе, где он проводит свой отпуск. Эта норма прямо закреплена в пункте 6.6 Положения. Однако адвокат обращает внимание на важный нюанс: сам факт пребывания на отдыхе в определенном населенном пункте не обязывает местный ТЦК автоматически выдавать направление лишь по факту обращения военнослужащего. Это два совершенно разных юридических процесса.

На практике военному необходимо написать рапорт на имя командира своей части, указав на необходимость пройти осмотр именно по месту проведения отпуска. К этому рапорту обязательно прилагаются все имеющиеся медицинские справки и рекомендации врача.

После согласования воинская часть оформляет направление и самостоятельно передает его вместе с пакетом документов в необходимое медицинское учреждение. Таким образом, закон не требует от военнослужащего прерывать отдых и ехать в место дислокации части исключительно ради передачи документов.

Новини.LIVE также сообщали, что достижение 60 или 65 лет, лишение гражданства или заключение ВЛК о полной негодности гарантируют снятие с воинского учета. Процедуру можно пройти онлайн в приложениях "Дії" или "Резерв+", а сам военный билет теперь не забирают.

Военнослужащие, уволенные со службы по инвалидности, должны встать на учет в ТЦК в течение пяти дней. Несмотря на то, что третья группа дает законное право на отсрочку, эксперты рекомендуют все же пройти ВЛК. Только документально подтвержденный статус негодящего к службе навсегда снимает с учета и защищает от возможной мобилизации.