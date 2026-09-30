Проходження ВЛК під час відпустки: як отримати направлення від командира

Медичне обстеження для військового. Фото: 101 окрема бригада охорони ГШ ЗСУ ім. генерал-полковника Генадія Воробйова

Для отримання направлення на ВЛК під час відпустки бійцю не обов'язково фізично повертатися до своєї частини. Командування може надіслати всі необхідні документи до місцевої лікарні в електронному вигляді, спираючись на надані військовим медичні висновки про погіршення здоров'я.

На цьому наголосив адвокат Юрій Айвазян, передає Новини.LIVE.

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Хто направляє на огляд під час відпочинку

Цей процес чітко регламентується Положенням про військово-лікарську експертизу в Збройних Силах України, яке затверджене наказом №402. Згідно з пунктом 6.1 цього документа, повноваження видавати направлення навіть під час відпустки підлеглого зберігає прямий начальник рівня командира окремої військової частини, прирівняні до нього керівники та вище командування.

Якщо питання стосується перевірки придатності до подальшої служби через наслідки отриманої травми або загострення захворювання, командир виписує направлення виключно на підставі лікарської рекомендації. Саме тому військовослужбовець повинен передати командуванню відповідний медичний висновок разом зі своїм офіційним зверненням.

Крім безпосереднього командування, право направляти бійців на ВЛК мають керівники ТЦК та СП, органи військового управління, Військова служба правопорядку, слідчі, прокуратура, суди та штатні комісії.

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Окрему процедуру передбачено для керівників закладів охорони здоров'я за місцем лікування військового. За правилами пункту 6.4, якщо під час перебування на лікуванні в бійця виявляють хвороби чи наслідки травм, які призводять до непридатності, рішення про направлення ухвалює сам очільник медичного закладу. Для цього йому потрібне лише офіційне подання від керівника лікувального відділення.

Дистанційне оформлення документів

Закон дозволяє військовослужбовцю пройти комісію безпосередньо в тому місті, де він проводить свою відпустку. Ця норма прямо закріплена у пункті 6.6 Положення. Проте адвокат наголошує на важливому нюансі, що сам факт перебування на відпочинку в певному населеному пункті не зобов'язує місцевий ТЦК автоматично видавати направлення лише за фактом звернення бійця. Це два абсолютно різні юридичні процеси.

На практиці військовому необхідно написати рапорт на ім'я командира своєї частини, вказавши на потребу пройти огляд саме за місцем проведення відпустки. До цього рапорту обов'язково додаються всі наявні медичні довідки та рекомендації лікаря.

Після погодження військова частина оформлює направлення і самостійно передає його разом із пакетом документів до потрібного закладу охорони здоров'я. Отже, закон не вимагає від захисника переривати відпочинок і їхати в розташування частини виключно заради передачі паперів.

Новини.LIVE також інформували, що досягнення 60 або 65 років, припинення громадянства чи висновок ВЛК про повну непридатність гарантують виключення з військового обліку. Процедуру можна пройти онлайн у "Дії" або "Резерв+", а сам військовий квиток тепер не забирають.

Військові, звільнені зі служби через інвалідність, мають стати на облік у ТЦК впродовж п'яти днів. Попри те, що третя група дає законне право на відстрочку, експерти рекомендують все ж пройти ВЛК. Тільки документально підтверджений статус непридатного до служби назавжди списує з обліку та захищає від можливої мобілізації.