Главная Мобилизация Кто имеет право продлить лечение военного — совет юриста

Кто имеет право продлить лечение военного — совет юриста

Дата публикации 29 ноября 2025 12:20
Обострилась болезнь во время реабилитации — куда обращаться военному
Медобследование военного. Фото архивное: УНИАН

Среди военнослужащих, которые проходят реабилитацию после ранений, все чаще возникают вопросы о дальнейшем лечении в случае обострения других болезней. Что делать, если отпуск для лечения заканчивается, но состояние начало ухудшаться?

Ответ на это дал юрист Юрий Айвазян.

Надо ли обращаться в ТЦК, если во время лечения состояние здоровья ухудшилось

Получить направление на дополнительную госпитализацию непосредственно через ТЦК невозможно — решение принимает исключительно военно-врачебная комиссия (ВВК).

По словам юриста, процедура предусматривает совсем другой алгоритм. Военнослужащему необходимо подать рапорт на имя начальника госпиталя и просить о направлении на прохождение ВВК. Именно комиссия определяет, нуждается ли боец в продолжении лечения или госпитализации по состоянию здоровья. ТЦК не имеет полномочий выдавать такие направления.

Напомним, юристы разъяснили, сколько дней отпуска может иметь военнослужащий при рождении ребенка.

Также юрист объяснила, что делать, если исключенному с воинского учета пришла повестка с требованием явиться в ТЦК.

лечение ВВК реабилитация ранение военнослужащие медосмотр
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
