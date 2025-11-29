Обострилась болезнь во время реабилитации — куда обращаться военному

Медобследование военного. Фото архивное: УНИАН

Среди военнослужащих, которые проходят реабилитацию после ранений, все чаще возникают вопросы о дальнейшем лечении в случае обострения других болезней. Что делать, если отпуск для лечения заканчивается, но состояние начало ухудшаться?

Ответ на это дал юрист Юрий Айвазян.

Надо ли обращаться в ТЦК, если во время лечения состояние здоровья ухудшилось

Получить направление на дополнительную госпитализацию непосредственно через ТЦК невозможно — решение принимает исключительно военно-врачебная комиссия (ВВК).

По словам юриста, процедура предусматривает совсем другой алгоритм. Военнослужащему необходимо подать рапорт на имя начальника госпиталя и просить о направлении на прохождение ВВК. Именно комиссия определяет, нуждается ли боец в продолжении лечения или госпитализации по состоянию здоровья. ТЦК не имеет полномочий выдавать такие направления.

