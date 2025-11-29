Відео
Хто має право продовжити лікування військового — порада юриста

Хто має право продовжити лікування військового — порада юриста

Ua ru
Дата публікації: 29 листопада 2025 12:20
Загострилась хвороба під час реабілітації — куди звертатися військовому
Медобстеження військового. Фото архівне: УНІАН

Серед військовослужбовців, які проходять реабілітацію після поранень, дедалі частіше виникають питання щодо подальшого лікування у випадку загострення інших хвороб. Що робити, якщо відпустка для лікування закінчується, але стан почав погіршуватися?

Відповідь на це дав юрист Юрій Айвазян.

Чи треба звертатися до ТЦК, якщо під час лікування стан здоров'я погіршився

Отримати направлення на додаткову госпіталізацію безпосередньо через ТЦК неможливо — рішення ухвалює виключно військово-лікарська комісія (ВЛК).

За словами юриста, процедура передбачає зовсім інший алгоритм. Військовослужбовцю необхідно подати рапорт на ім’я начальника шпиталю та просити про направлення на проходження ВЛК. Саме комісія визначає, чи потребує боєць продовження лікування або госпіталізації за станом здоров’я. ТЦК не має повноважень видавати такі направлення.

Нагадаємо, юристи роз'яснили, скільки днів відпустки може мати військовослужбовець при народженні дитини

Також юристка пояснила, що робити, якщо виключеному з військового обліку прийшла повістка з вимогою з'явитися в ТЦК.

лікування ВЛК реабілітація поранення військовослужбовці медогляд
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
