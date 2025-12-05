Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionМодаВоенная экономикаКомпанииПутешествияДом и огородТранспортМетеоПогодаАвтоКино и сериалыЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Компании
Львов
Медцентр
Мобилизация
Мода
Новости дня
Погода
Праздники
Промо
Психология
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Мобилизация Кто из студентов потеряет отсрочку после изменений в законе

Кто из студентов потеряет отсрочку после изменений в законе

Ua ru
Дата публикации 5 декабря 2025 12:20
Отсрочка для студентов - кто потеряет право на отсрочку
Украинские студенты. Фото: УжНУ

Если в украинском законодательстве будут приняты изменения, часть студентов может потерять право на отсрочку от мобилизации. Это касается, в частности, некоторых из тех, кто поступает в магистратуру отечественных вузов.

Об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.

Реклама
Читайте также:

Что может измениться в нормах отсрочки для студентов

Студенты украинских вузов имеют право на отсрочку от мобилизации.

Но в украинском законодательстве могут произойти определенные изменения, которые лишат часть студентов возможности оформить отсрочку.

К юристам обратился гражданин, который поинтересовался, что означает норма об отмене отсрочки, вписанная в проект закона: "Соискатели второго (магистерского) и третьего (образовательно-научного) уровней образования, обучающиеся впервые на уровне выше предварительно полученного, в соответствии со структурой образования, определенной Законом "Об образовании".

Адвокат Юрий Айвазян объяснил, кого будет касаться такое изменение в законодательстве.

"Имеется в виду тот случай, когда лицо уже училось на магистра, но было отчислено, в дальнейшем же снова поступило на магистратуру", — подчеркнул юрист.

Кого из студентов изменения не коснутся

По словам Айвазяна, в противном случае отсрочке студента от мобилизации ничего не будет угрожать.

"Если, имея степень бакалавра, Вы поступите на магистратуру, то будете иметь право на отсрочку при условии, что до этого на магистратуру не поступали", — заверил гражданина юрист.

Впрочем, эта норма только готовится к принятию в парламенте, поэтому пока студентам нет причин для волнения.

Напомним, мы ранее писали о том, какие изменения произошли в оформлении отсрочки для студентов после 30 лет.

Добавим, мы сообщали о том, возможна ли мобилизация студентов во время каникул.

вузы студенты учеба законопроект отсрочка
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации