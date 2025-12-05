Отсрочка для студентов - кто потеряет право на отсрочку

Украинские студенты. Фото: УжНУ

Если в украинском законодательстве будут приняты изменения, часть студентов может потерять право на отсрочку от мобилизации. Это касается, в частности, некоторых из тех, кто поступает в магистратуру отечественных вузов.

Об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.

Что может измениться в нормах отсрочки для студентов

Студенты украинских вузов имеют право на отсрочку от мобилизации.

Но в украинском законодательстве могут произойти определенные изменения, которые лишат часть студентов возможности оформить отсрочку.

К юристам обратился гражданин, который поинтересовался, что означает норма об отмене отсрочки, вписанная в проект закона: "Соискатели второго (магистерского) и третьего (образовательно-научного) уровней образования, обучающиеся впервые на уровне выше предварительно полученного, в соответствии со структурой образования, определенной Законом "Об образовании".

Адвокат Юрий Айвазян объяснил, кого будет касаться такое изменение в законодательстве.

"Имеется в виду тот случай, когда лицо уже училось на магистра, но было отчислено, в дальнейшем же снова поступило на магистратуру", — подчеркнул юрист.

Кого из студентов изменения не коснутся

По словам Айвазяна, в противном случае отсрочке студента от мобилизации ничего не будет угрожать.

"Если, имея степень бакалавра, Вы поступите на магистратуру, то будете иметь право на отсрочку при условии, что до этого на магистратуру не поступали", — заверил гражданина юрист.

Впрочем, эта норма только готовится к принятию в парламенте, поэтому пока студентам нет причин для волнения.

