Відстрочка для студентів - хто втратить право на відстрочку

Українські студенти. Фото: УжНУ

Якщо в українському законодавстві будуть ухвалені зміни, частина студентів може втратити право на відстрочку від мобілізації. Це стосується, зокрема, декого із тих, хто вступає у магістратуру вітчизняних вишів.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Юрій Айвазян.

Реклама

Читайте також:

Що може змінитися у нормах відстрочки для студентів

Студенти українських вишів мають право на відстрочку від мобілізацію.

Але в українському законодавстві можуть відбутися певні зміни, які позбавлять частину студентів можливості оформити відстрочку.

До юристів звернувся громадянин, який поцікавився, що означає норма про скасування відстрочки, вписана у проєкт закону: "Здобувачі другого (магістерського) та третього (освітньо-наукового) рівнів освіти, що навчаються вперше на рівні, вищому за попередньо здобутий, відповідно до структури освіти, визначеної Законом "Про освіту".

Адвокат Юрій Айвазян пояснив, кого стосуватиметься така зміна у законодавстві.

"Мають на увазі той випадок, коли особа вже навчалася на магістра, але була відрахована, надалі ж знову вступила на магістратуру", — підкреслив юрист.

Кого зі студентів зміни не торкнуться

За словами Айвазяна, у іншому випадку відстрочці студента від мобілізації нічого не загрожуватиме.

"Якщо, маючи ступінь бакалавра, Ви вступите на магістратуру, то матимете право на відстрочку за умови, що до цього на магістратуру не вступали", — запевнив громадянина юрист.

Втім, ця норма лише готується до ухвалення у парламенті, тож поки що студентам немає причин для хвилювання.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, які зміни відбулися у оформленні відстрочки для студентів після 30 років.

Додамо, ми повідомляли про те, чи можливою є мобілізація студентів під час канікул.