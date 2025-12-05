Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionМодаВійськова економікаКомпаніїМандриДім та городТранспортМетеоПогодаАвтоКіно та серіалиЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Компанії
Львів
Медцентр
Мобілізація
Мода
Новини дня
Погода
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Мобілізація Хто зі студентів втратить відстрочку після змін у законі

Хто зі студентів втратить відстрочку після змін у законі

Ua ru
Дата публікації: 5 грудня 2025 12:20
Відстрочка для студентів - хто втратить право на відстрочку
Українські студенти. Фото: УжНУ

Якщо в українському законодавстві будуть ухвалені зміни, частина студентів може втратити право на відстрочку від мобілізації. Це стосується, зокрема, декого із тих, хто вступає у магістратуру вітчизняних вишів.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Юрій Айвазян.

Реклама
Читайте також:

Що може змінитися у нормах відстрочки для студентів

Студенти українських вишів мають право на відстрочку від мобілізацію.

Але в українському законодавстві можуть відбутися певні зміни, які позбавлять частину студентів можливості оформити відстрочку.

До юристів звернувся громадянин, який поцікавився, що означає норма про скасування відстрочки, вписана у проєкт закону: "Здобувачі другого (магістерського) та третього (освітньо-наукового) рівнів освіти, що навчаються вперше на рівні, вищому за попередньо здобутий, відповідно до структури освіти, визначеної Законом "Про освіту".

Адвокат Юрій Айвазян пояснив, кого стосуватиметься така зміна у законодавстві.

"Мають на увазі той випадок, коли особа вже навчалася на магістра, але була відрахована, надалі ж знову вступила на магістратуру", — підкреслив юрист.

Кого зі студентів зміни не торкнуться

За словами Айвазяна, у іншому випадку відстрочці студента від мобілізації нічого не загрожуватиме.

"Якщо, маючи ступінь бакалавра, Ви вступите на магістратуру, то матимете право на відстрочку за умови, що до цього на магістратуру не вступали", — запевнив громадянина юрист.

Втім, ця норма лише готується до ухвалення у парламенті, тож поки що студентам немає причин для хвилювання.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, які зміни відбулися у оформленні відстрочки для студентів після 30 років.

Додамо, ми повідомляли про те, чи можливою є мобілізація студентів під час канікул.

вузи студенти навчання законопроєкт відстрочка
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації