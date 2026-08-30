Кто, кроме ТЦК, может вручать повестки военнообязанным?

Сотрудник ТЦК разговаривает с мужчиной. Фото иллюстративное: Одесский областной ТЦК и СП

Во время мобилизации оповещать военнообязанных и вручать повестки могут не только представители территориальных центров комплектования. В соответствующие группы могут входить представители местных властей и полицейские, а в отдельных случаях к оповещению привлекают гражданских лиц.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на ТСН.

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Присутствие ТЦК не обязательно

По словам адвоката Марины Бекало, состав групп, проводящих оповещение военнообязанных, определен правительственным постановлением. Поэтому присутствие только представителей ТЦК во время таких мероприятий не является обязательным.

Кто может входить в группы оповещения

В группы оповещения могут входить представители районных и городских государственных или военных администраций. Также к ним могут привлекаться представители исполнительных органов сельских, поселковых и городских советов, представители ТЦК и полицейские.

В некоторых ситуациях состав таких групп может быть шире. Это касается, в частности, оповещения людей по месту жительства, работы или учебы.

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"При оповещении жителей многоквартирных домов в группы оповещения также могут включаться гражданские лица. В частности, это могут быть руководитель или председатель правления ОСМД, представители работодателя и учебных заведений", — пояснила Марина Бекало.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что в Офисе Президента Украины заявили, что не располагают информацией о планах снизить верхний предел мобилизационного возраста до 55 лет.

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