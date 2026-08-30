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Головна Мобілізація Хто може вручати повістки крім ТЦК: пояснення юристки

Хто може вручати повістки крім ТЦК: пояснення юристки

Ua ru
30 серпня 2026 04:33
Хто може вручати повістки військовозобов'язаним крім ТЦК
Працівник ТЦК спілкується з чоловіком. Фото ілюстративне: Одеський обласний ТЦК та СП

Під час мобілізації оповіщувати військовозобов'язаних та вручати повістки можуть не лише представники територіальних центрів комплектування. До відповідних груп можуть входити представники місцевої влади та поліцейські, а в окремих випадках до оповіщення залучають цивільних осіб.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на ТСН.

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Присутність ТЦК не обов'язкова

За словами адвокатки Марини Бекало, склад груп, які проводять оповіщення військовозобов'язаних, визначений урядовою постановою. Тому присутність лише представників ТЦК під час таких заходів не є обов'язковою.

Хто може входити до груп оповіщення

До груп оповіщення можуть входити представники районних і міських державних або військових адміністрацій. Також до них можуть залучати представників виконавчих органів сільських, селищних та міських рад, представників ТЦК і поліцейських.

У деяких ситуаціях склад таких груп може бути ширшим. Це стосується, зокрема, оповіщення людей за місцем проживання, роботи або навчання.

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"Під час оповіщення мешканців багатоквартирних будинків до груп оповіщення також можуть включати цивільних осіб. Зокрема, це можуть бути керівник або голова правління ОСББ, представники роботодавця та закладів освіти", — пояснила Марина Бекало.

Раніше Новини.LIVE писали, що в Офісі Президента України заявили, що не мають інформації про плани знизити верхню межу мобілізаційного віку до 55 років. 

Також Новини.LIVE повідомляли, що до 20 вересня 2026 року військові, які самовільно залишили службу до 12 червня, можуть легально повернутися в армію за спрощеною процедурою і уникнути кримінальної відповідальності. Цей механізм дозволяє самостійно обрати новий підрозділ. 

Крім того, Новини.LIVE інформували, що жінки дедалі частіше підписують контракти із ЗСУ. Багато з них обирають сферу ІТ та керування дронами, попередньо проходячи спеціальні курси. Нерідко додатковим стимулом того, щоб долучитися до ЗСУ, для них стає служба їхніх чоловіків.

відстрочка ТЦК та СП бойова повістка СЗЧ новини України
Любомир Кучер - редактор, юрист
Автор:
Любомир Кучер

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