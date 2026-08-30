Хто може вручати повістки військовозобов'язаним крім ТЦК

Працівник ТЦК спілкується з чоловіком. Фото ілюстративне: Одеський обласний ТЦК та СП

Під час мобілізації оповіщувати військовозобов'язаних та вручати повістки можуть не лише представники територіальних центрів комплектування. До відповідних груп можуть входити представники місцевої влади та поліцейські, а в окремих випадках до оповіщення залучають цивільних осіб.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на ТСН.

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Присутність ТЦК не обов'язкова

За словами адвокатки Марини Бекало, склад груп, які проводять оповіщення військовозобов'язаних, визначений урядовою постановою. Тому присутність лише представників ТЦК під час таких заходів не є обов'язковою.

Хто може входити до груп оповіщення

До груп оповіщення можуть входити представники районних і міських державних або військових адміністрацій. Також до них можуть залучати представників виконавчих органів сільських, селищних та міських рад, представників ТЦК і поліцейських.

У деяких ситуаціях склад таких груп може бути ширшим. Це стосується, зокрема, оповіщення людей за місцем проживання, роботи або навчання.

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"Під час оповіщення мешканців багатоквартирних будинків до груп оповіщення також можуть включати цивільних осіб. Зокрема, це можуть бути керівник або голова правління ОСББ, представники роботодавця та закладів освіти", — пояснила Марина Бекало.

Раніше Новини.LIVE писали, що в Офісі Президента України заявили, що не мають інформації про плани знизити верхню межу мобілізаційного віку до 55 років.

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Крім того, Новини.LIVE інформували, що жінки дедалі частіше підписують контракти із ЗСУ. Багато з них обирають сферу ІТ та керування дронами, попередньо проходячи спеціальні курси. Нерідко додатковим стимулом того, щоб долучитися до ЗСУ, для них стає служба їхніх чоловіків.