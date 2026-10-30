Военнослужащий принимает присягу. Фото: 3-я ОВМБр

Статус военнообязанного в Украине имеют не только мужчины в возрасте от 25 до 60 лет. В эту категорию могут попасть и более молодые граждане, и женщины-медики, и бывшие военнослужащие. Стоит знать, на что влияет воинское звание, когда зачисляют в запас и кого призывают только на добровольной основе.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на текст закона Украины "О воинской обязанности и военной службе".

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В каком возрасте ТЦК присваивает гражданину статус военнообязанного

Базовую группу военнообязанных в Украине составляют мужчины, которым исполнилось 25 лет. Главным условием является их пребывание в запасе и отсутствие факта достижения предельного возраста для несения службы. Для подавляющего большинства граждан этот лимит установлен на отметке 60 лет.

В то же время для представителей высшего офицерского состава возрастная планка повышена до 65 лет.

Существует распространенное мнение, что все молодые люди до 25 лет являются исключительно призывниками, но это не соответствует действительности. Гражданин может приобрести статус военнообязанного в значительно более молодом возрасте, если его уже поставили на соответствующий учет в соответствии с положениями статьи 37.

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Это касается мужчин, которые были уволены со срочной службы сразу в запас, а также тех, кто получил офицерское или отдельное специальное звание.

Само по себе прохождение военно-медицинской комиссии или получение на руки военного билета или приписного листка не переводит человека в другую категорию автоматически. Верховный Суд в своих разъяснениях четко констатировал: возрастной ценз в 25 лет действует как защита именно для призывников, но он не распространяется на лиц, уже получивших статус резервистов. Для военнообязанных граждан, которым ещё не исполнилось 25 лет, существуют отдельные специальные правила мобилизации.

Учет бывших военнослужащих

После завершения контракта или увольнения из армии гражданин теряет статус действующего военнослужащего. Если медицинская комиссия не нашла оснований для полного исключения из учета, такого человека государство автоматически переводит в запас. Бывших военнослужащих могут зарегистрировать как обычных военнообязанных или же включить в состав оперативного резерва.

Чтобы точно знать свою текущую категорию, ветеранам необходимо тщательно проверять записи в военно-учетных документах.

Считаются ли женщины в Украине военнообязанными

Законодательство различает правила воинского учета для женщин в зависимости от их образования. Гражданки, имеющие медицинскую или фармацевтическую специальность и пригодные к службе по состоянию здоровья и возрасту, обязаны зарегистрироваться в территориальных центрах комплектования. В то же время женщины, чьи гражданские профессии просто сходны с военными специальностями, обращаются в военкоматы исключительно по собственному желанию.

Получив военный документ, женщина приобретает те же обязанности, что и мужчины, включая требование своевременно обновлять свои персональные данные.

Но факт стояния на учете не означает неизбежной отправки на фронт. Согласно действующей редакции закона, во время военного положения призыв таких женщин на службу или привлечение их к работам в оборонном секторе осуществляется только на добровольной основе.

Новини.LIVE сообщали, что украинцам по достижении 25-летнего возраста больше не нужно бежать в ТЦК, чтобы изменить свой статус с призывника на военнообязанного. Государство теперь переводит таких мужчин на новый учет автоматически, без очередей и кабинетов, а вместо старых бумажных удостоверений официально действует цифровой военный билет прямо в телефоне через приложение "Резерв+".

Впрочем, этот электронный документ не бессрочен. Срок действия цифрового билета зависит также от того, на какой срок человеку согласовали отсрочку. Как только право на отсрочку истекает или требует продления, выписка в "Резерв+" теряет силу, поэтому документ в приложении придется сгенерировать заново.