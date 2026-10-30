Військовослужбвоець складає присягу. Фото: 3 ОВМБр

Статус військовозобов'язаного в Україні мають не лише чоловіки віком від 25 до 60 років. До цієї категорії можуть потрапити і молодші громадяни, і жінки-медики, і колишні армійці. Варто знати на що впливає військове звання, коли зараховують у запас та кого призивають лише добровільно.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на текст закону України "Про військовий обов'язок і військову службу".

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У якому віці ТЦК надає громадянину статус військовозобов'язаного

Базову групу військовозобов'язаних в Україні формують чоловіки, яким виповнилося 25 років. Головною умовою є їхнє перебування в запасі та відсутність факту досягнення граничного віку для несення служби. Для переважної більшості громадян цей ліміт встановлений на позначці 60 років.

Водночас для представників вищого офіцерського складу вікова планка піднята до 65 років.

Існує поширена думка, що всі хлопці до 25 років є виключно призовниками, але це не відповідає дійсності. Громадянин може набути статусу військовозобов'язаного в значно молодшому віці, якщо його вже взяли на відповідний облік згідно з положеннями статті 37.

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Це стосується чоловіків, які були звільнені зі строкової служби одразу в запас, а також тих, хто отримав офіцерське чи окреме спеціальне звання.

Саме по собі проходження військово-лікарської комісії або отримання на руки військового квитка чи приписного не переводить людину в іншу категорію автоматично. Верховний Суд у своїх роз'ясненнях чітко констатував: межа у 25 років діє як захист саме для призовників, але вона не поширюється на осіб, які вже отримали статус резервістів. Для військовозобов'язаних громадян, яким ще не виповнилося 25 років, існують окремі спеціальні правила мобілізації.

Облік колишніх військовослужбовців

Після завершення контракту або звільнення з армії громадянин втрачає статус чинного військовослужбовця. Якщо медична комісія не знайшла підстав для повного виключення з обліку, таку людину держава автоматично переводить у запас. Колишніх військових можуть зареєструвати як звичайних військовозобов'язаних або ж включити до складу оперативного резерву.

Для того, щоб точно знати свою поточну категорію, ветеранам необхідно ретельно перевіряти записи у військово-облікових документах.

Чи вважаються військовозобов'язаними жінки в Україні

Законодавство розмежовує правила військового обліку для жінок залежно від їхньої освіти. Громадянки, які мають медичну або фармацевтичну спеціальність та придатні до служби за станом здоров'я і віком, зобов'язані зареєструватися в територіальних центрах комплектування. Натомість жінки, чиї цивільні професії просто споріднені з військовими спеціальностями, йдуть до військкоматів виключно за власним бажанням.

Отримавши військовий документ, жінка набуває тих самих обов'язків, що й чоловіки, включно з вимогою вчасно актуалізувати свої персональні дані.

Але факт перебування на обліку не означає неминучої відправки на фронт. Згідно з чинною редакцією закону, під час воєнного стану призов таких жінок на службу або залучення їх до робіт в оборонному секторі здійснюється тільки добровільно.

Новини.LIVE інформували, що українцям з настанням віку 25 років більше не треба бігти до ТЦК, щоб змінити свій статус із призовника на військовозобов'язаного. Держава тепер переводить таких чоловіків на новий облік автоматично без черг і кабінетів, а замість старих паперових посвідчень офіційно діє цифровий військовий квиток прямо в телефоні через "Резерв+".

Утім, цей електронний документ не вічний. Термін дії цифрового квитка змінюється ще й залежно від того, на який час людині погодили відстрочку. Щойно право на неї спливає або потребує продовження, витяг у "Резерв+" утрачає силу, тож документ у додатку доведеться згенерувати наново.