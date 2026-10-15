Привлечение военнослужащих к боевым задачам после срочной службы: запрет Минобороны

Военнослужащие. Фото: Третий армейский корпус

Бойцов, чья служба официально приостановлена в связи с самовольным отсутствием или дезертирством, категорически запрещается сразу же направлять на боевые задания. Минобороны и Генштаб предупредили командиров о недопустимости таких нарушений до момента подписания приказа о восстановлении военнослужащего в должности.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Полтавский ОТЦК и СП.

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Запрет на боевые задания для бойцов после СЗЧ

Лица с приостановленным статусом военной службы не могут выполнять никаких служебных задач.

Это касается тех граждан, действие статуса которых было официально приостановлено до 10 мая 2025 года. К этой группе относятся военные, которые в свое время самовольно покинули часть или дезертировали, а впоследствии решили вернуться в подразделение уже после регистрации уголовного производства.

В соответствии с нормами Закона Украины «О воинской обязанности и военной службе» такие лица автоматически освобождаются от занимаемых должностей. Де-юре они считаются не выполняющими прямые обязанности и полностью исключаются из общей численности Вооруженных Сил Украины и других силовых формирований.

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Процедура восстановления и подачи жалоб

В оборонном ведомстве обращают внимание, что физическое возвращение нарушителя в расположение части после СЗЧ не означает автоматического восстановления на службе. Чтобы человек вновь стал полноценным военнослужащим и мог отправиться на боевое задание, командир обязан издать специальный приказ.

Только после документального оформления такого решения бойца разрешается привлекать к работе. С этого же момента государство возобновляет ему начисление денежного довольствия, все предусмотренные льготы, социальные гарантии и другие виды снабжения.

Если же военного, чья служба остается приостановленной, незаконно заставляют выходить на задание, чиновники просят немедленно сообщать о таких фактах. Жалобы и обращения принимает Главное управление по защите прав военнослужащих на официальную электронную почту mpd@mod.gov.ua.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что военнослужащие могут недополучить деньги просто из-за невнимательности бухгалтерии. Чтобы не терять заработанное, бойцам следует самостоятельно проверять свои расчетные листы, а при наличии ошибок можно подать рапорт.

Когда срок армейского контракта подходит к концу, военный возвращается домой и переходит в оперативный резерв. Государство предоставляет бойцу законное время на отдых, защищая от мобилизации, но эта отсрочка лишь временная. Как только установленный законом срок истекает, бывший контрактник вновь подлежит призыву по общим правилам, как и любой другой военнообязанный.