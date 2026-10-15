Залучення до бойових завдань військових після СЗЧ: заборона Міноборони

Військовослужбовці. Фото: Третій армійський корпус

Бійців, чия служба офіційно призупинена через СЗЧ або дезертирство, категорично заборонено одразу ж відправляти на бойові завдання. Міноборони та Генштаб попередили командирів про неприпустимість таких порушень до моменту підписання наказу про поновлення військового на посаді.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Полтавський ОТЦК та СП.

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Заборона на бойові завдання для бійців після СЗЧ

Особи з призупиненим статусом військової служби не можуть виконувати жодних службових завдань.

ЦІе стосується тих громадян, дію чийого статусу було офіційно зупинено до 10 травня 2025 року. До цієї групи належать військові, які свого часу самовільно залишили частину або дезертирували, а згодом вирішили повернутися до підрозділу вже після реєстрації кримінального провадження.

Відповідно до норм Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу", такі особи автоматично звільняються зі своїх посад. Де-юре вони вважаються такими, що не виконують прямих обов'язків, та повністю виключаються із загальної чисельності Збройних Сил України та інших силових формувань.

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Процедура поновлення та подання скарг

В оборонному відомстві звертають увагу, що фізичне повернення порушника до розташування частини після СЗЧ не означає автоматичного поновлення на службі. Аби людина знову стала повноцінним військовослужбовцем і могла вирушити на бойове завдання, командир зобов'язаний видати спеціальний наказ.

Лише після документального оформлення такого рішення бійця дозволяється залучати до роботи. З цього ж моменту держава відновлює йому нарахування грошового забезпечення, всі передбачені пільги, соціальні гарантії та інші види постачання.

Якщо ж військового, чия служба залишається призупиненою, незаконно змушують йти на завдання, посадовці просять негайно повідомляти про такі факти. Скарги та звернення приймає Головне управління захисту прав військовослужбовців на офіційну електронну пошту mpd@mod.gov.ua.

Раніше Новини.LIVE повідомляли, що військовослужбовці можуть недоотримати гроші просто через неуважність бухгалтерії. Щоб не втрачати зароблене, бійцям варто самостійно перевіряти свої розрахункові листи і за наявності помилок можна подати рапорт.

Коли термін армійського контракту добігає кінця, військовий повертається додому та переходить в оперативний резерв. Держава надає бійцю законний час на відпочинок, захищаючи від мобілізації, але ця відстрочка лише тимчасова. Щойно визначений законом строк минає, колишній контрактник знову підлягає призову на загальних правилах, як і будь-який інший військовозобов'язаний.