Как подать жалобу на командира по почте или через горячую линию

Куда подать жалобу на командира: горячие линии Минобороны и адреса
Незаконные действия или бездействие командования можно обжаловать. Помимо подачи рапорта вышестоящему руководству, военнослужащие также могут подавать жалобы в Министерство обороны Украины, военную службу правопорядка или Государственное бюро расследований.
Как действовать, если непосредственный командир игнорирует проблему, объяснили в правозащитном центре для военнослужащих "Принципп", передает Новин.LIVE.
Как подать рапорт на командира за нарушение прав
Столкнувшись с нарушением своих прав, военнослужащий в первую очередь должен сообщить об этом вышестоящему командованию. Для этого составляется письменный рапорт на имя непосредственного командира, следующего по подчинению.
В тексте рапорта необходимо подробно описать суть проблемы и обязательно указать, что непосредственный руководитель проигнорировал ситуацию или отказался ее решать. Передать этот рапорт можно лично или воспользоваться услугами Укрпочты, отправив документы заказным письмом с уведомлением о вручении.
Куда обращаться с жалобами на общем уровне
Если коммуникация внутри подразделения не приносит результатов, военнослужащие имеют право привлекать вышестоящие контролирующие органы. Министерство обороны Украины принимает обращения по короткой «горячей линии» по номеру 15-12. Кроме того, жалобы в электронном виде можно направлять в Главное управление по защите прав военнослужащих МОУ на адрес: mpd@mod.gov.ua.
Также жалобу можно подать военному омбудсмену. Электронная почта для обращений: skarha@milomb.gov.ua
Контакты для жалоб военнослужащих по вопросам медицины и выплат
Чтобы процесс обжалования прошел быстрее, военнослужащим следует звонить непосредственно в ответственные структуры.
В случае возникновения проблем с медицинским обеспечением, отказа в направлении на ВЛК, непредоставления лечения:
- Командование Медицинских сил Вооруженных Сил Украины — (044) 230-73-64;
- Горячая линия Уполномоченного по правам человека — 0 800-50-17-20 или 044-253-75-89.
Если возникают вопросы относительно начисления денежного довольствия, блокирования социальных выплат или невыплаты премий:
- Горячая линия Департамента финансов Минобороны — (044) 271-35-59.
Неуставные отношения, бездействие и преступления командира
Наиболее серьезные нарушения, такие как нестатутные отношения в подразделении, злоупотребление властью, вопиющая бездеятельность командиров или совершение преступлений в отношении военнослужащих, требуют вмешательства правоохранительных и профильных ведомств.
С такими инцидентами занимаются:
- военная служба правопорядка (ВСП);
- главное управление по защите прав военнослужащих МОУ;
- военный омбудсмен;
- Государственное бюро расследований (ГБР рассматривает дела, если в отношении военнослужащего было совершено преступление).
Жалобу на неправомерные действия руководства можно подавать в вышестоящее командование — в Оперативное командование, Генеральный штаб или непосредственно в Министерство обороны.
Новини.LIVE сообщали, что для противодействия дискриминации, неправомерному обращению и домогательствам в украинской армии развернута деятельность 671 гендерного советника. Специалисты в рядах ВСУ и структурах Минобороны контролируют соблюдение принципа равных возможностей для всех бойцов независимо от пола, реагируя на факты предвзятости, некорректные шутки или проблемы с базовым бытовым обеспечением.
Также в правительстве инициировали введение строгих штрафов за несанкционированный доступ к военным объектам. Соответствующая законодательная инициатива уже передана в Верховную Раду. В зависимости от характера правонарушения и обстоятельств происшествия нарушителям грозит штраф в размере от 8,5 до 51 тысячи гривен.