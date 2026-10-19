Как подать жалобу на командира по почте или через горячую линию

Военнослужащий ВСУ. Фото: Reuters

Незаконные действия или бездействие командования можно обжаловать. Помимо подачи рапорта вышестоящему руководству, военнослужащие также могут подавать жалобы в Министерство обороны Украины, военную службу правопорядка или Государственное бюро расследований.

Как действовать, если непосредственный командир игнорирует проблему, объяснили в правозащитном центре для военнослужащих "Принципп", передает Новин.LIVE.

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Как подать рапорт на командира за нарушение прав

Столкнувшись с нарушением своих прав, военнослужащий в первую очередь должен сообщить об этом вышестоящему командованию. Для этого составляется письменный рапорт на имя непосредственного командира, следующего по подчинению.

В тексте рапорта необходимо подробно описать суть проблемы и обязательно указать, что непосредственный руководитель проигнорировал ситуацию или отказался ее решать. Передать этот рапорт можно лично или воспользоваться услугами Укрпочты, отправив документы заказным письмом с уведомлением о вручении.

Куда обращаться с жалобами на общем уровне

Если коммуникация внутри подразделения не приносит результатов, военнослужащие имеют право привлекать вышестоящие контролирующие органы. Министерство обороны Украины принимает обращения по короткой «горячей линии» по номеру 15-12. Кроме того, жалобы в электронном виде можно направлять в Главное управление по защите прав военнослужащих МОУ на адрес: mpd@mod.gov.ua.

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Также жалобу можно подать военному омбудсмену. Электронная почта для обращений: skarha@milomb.gov.ua

Контакты для жалоб военнослужащих по вопросам медицины и выплат

Чтобы процесс обжалования прошел быстрее, военнослужащим следует звонить непосредственно в ответственные структуры.

В случае возникновения проблем с медицинским обеспечением, отказа в направлении на ВЛК, непредоставления лечения:

Командование Медицинских сил Вооруженных Сил Украины — (044) 230-73-64;

Горячая линия Уполномоченного по правам человека — 0 800-50-17-20 или 044-253-75-89.

Если возникают вопросы относительно начисления денежного довольствия, блокирования социальных выплат или невыплаты премий:

Горячая линия Департамента финансов Минобороны — (044) 271-35-59.

Неуставные отношения, бездействие и преступления командира

Наиболее серьезные нарушения, такие как нестатутные отношения в подразделении, злоупотребление властью, вопиющая бездеятельность командиров или совершение преступлений в отношении военнослужащих, требуют вмешательства правоохранительных и профильных ведомств.

С такими инцидентами занимаются:

военная служба правопорядка (ВСП);

главное управление по защите прав военнослужащих МОУ;

военный омбудсмен;

Государственное бюро расследований (ГБР рассматривает дела, если в отношении военнослужащего было совершено преступление).

Жалобу на неправомерные действия руководства можно подавать в вышестоящее командование — в Оперативное командование, Генеральный штаб или непосредственно в Министерство обороны.

Новини.LIVE сообщали, что для противодействия дискриминации, неправомерному обращению и домогательствам в украинской армии развернута деятельность 671 гендерного советника. Специалисты в рядах ВСУ и структурах Минобороны контролируют соблюдение принципа равных возможностей для всех бойцов независимо от пола, реагируя на факты предвзятости, некорректные шутки или проблемы с базовым бытовым обеспечением.

Также в правительстве инициировали введение строгих штрафов за несанкционированный доступ к военным объектам. Соответствующая законодательная инициатива уже передана в Верховную Раду. В зависимости от характера правонарушения и обстоятельств происшествия нарушителям грозит штраф в размере от 8,5 до 51 тысячи гривен.