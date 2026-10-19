Як поскаржитися на командира через пошту чи гарячу лінію

Військовослужбовець ЗСУ. Фото: Reuters

Незаконні дії або бездіяльність командування можна оскаржити. Окрім подачі рапорту вищому керівництву, бійці також можуть скаржитися до Міноборони України, військової служби правопорядку або Державного бюро розслідувань.

Як діяти, якщо безпосередній командир ігнорує проблему пояснили в правозахисному центрі для військовослужбовців "Принципп", передає Новини.LIVE.

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Як подати рапорт на командира за порушення прав

Зіткнувшись із порушенням своїх прав, військовослужбовець насамперед має сповістити про це вищий рівень командування. Для цього складається письмовий рапорт на ім'я прямого командира наступного за підпорядкуванням.

У тексті рапорту необхідно детально описати суть проблеми та обов'язково вказати, що безпосередній керівник проігнорував ситуацію або відмовився її вирішувати. Передати цей рапорт можна особисто або ж скористатися послугами Укрпошти, відправивши папери рекомендованим листом, який передбачає повідомлення про вручення.

Куди звертатися зі скаргами на загальному рівні

Якщо комунікація всередині підрозділу не дає результатів, військові мають право залучати вищі контролюючі органи. Міністерство оборони України приймає звернення на коротку гарячу лінію за номером 15-12. Крім того, скарги в електронному вигляді можна направляти до Головного управління захисту прав військовослужбовців МОУ на пошту: mpd@mod.gov.ua.

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Також скаргу можна подати військовому омбудсмену. Електронна пошта для звернень: skarha@milomb.gov.ua

Контакти для скарг військовослужбовців щодо питань медицини та виплат

Аби процес оскарження був швидшим, військовим варто телефонувати безпосередньо до відповідальних структур.

У разі виникнення проблем із медичним забезпеченням, відмови у направленні на ВЛК, ненадання лікування:

Командування Медичних сил Збройних Сил України — (044) 230-73-64;

Гаряча лінія Уповноваженого з прав людини — 0 800-50-17-20 або 044-253-75-89.

Якщо виникають питання щодо нарахування грошового забезпечення, блокування соціальних виплат чи невиплати премій:

Гаряча лінія Департаменту фінансів Міноборони — (044) 271-35-59.

Нестатутні відносини, бездіяльність та злочини командира

Найбільш серйозні порушення, такі як нестатутні відносини у підрозділі, зловживання владою, кричуща бездіяльність командирів або вчинення злочинів щодо військовослужбовців, вимагають втручання правоохоронних та профільних відомств.

З такими інцидентами працюють:

військова служба правопорядку (ВСП);

головне управління захисту прав військовослужбовців МОУ;

військовий омбудсман;

Державне бюро розслідувань (ДБР розглядає справи, якщо щодо військового було вчинено злочин).

Скаргу на неправомірні дії керівництва можна подавати вищому командуванню до Оперативного командування, Генерального штабу або безпосередньо до Міністерства оборони.

Новини.LIVE повідомляли, що для протидії дискримінації, неправомірному ставленню та домаганням в українській армії розгорнуто діяльність 671 гендерного радника. Фахівці в лавах ЗСУ та структурах Міноборони контролюють дотримання принципу рівних можливостей для всіх бійців незалежно від статі, реагуючи на факти упередженості, некоректні жарти чи проблеми з базовим побутовим забезпеченням.

Також в уряді ініціювали запровадження суворих штрафів за несанкціонований доступ до військових об'єктів. Відповідну законодавчу ініціативу вже передали до Верховної Ради. Залежно від характеру правопорушення та обставин події, порушникам загрожуватиме стягнення в межах від 8,5 до 51 тисячі гривень.