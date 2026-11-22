Курсант военной академии. Фото: Военная академия г. Одесса

Повреждение военного билета — серьёзный проступок. Если обычный человек случайно испортит такой документ, его оштрафуют по статье 211 Кодекса об административных правонарушениях. Но к курсантам этот подход не применяется.

Разъяснения дал юрист Владислав Дерий, передает Новини.LIVE.

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Особенности наказания для военных студентов

Гражданские лица за подобную халатность получают административный штраф по статье 211 КУоАП. Однако курсанты приравниваются к действующим военнослужащим, поэтому, согласно 15-й статье того же кодекса, на них распространяется действие Дисциплинарного устава ВСУ.

Перечень возможных санкций, прописанный в 48-й статье устава, достаточно широк: от простого замечания до лишения звания или даже отчисления из военного вуза. За случайное повреждение военного билета, например из-за дождя, чаще всего ограничиваются выговором или замечанием.

Как получить новый военный билет

Новый экземпляр билета не выдают просто по факту обращения. Сначала курсант обязан написать рапорт. Далее комиссия выясняет, действительно ли инцидент произошел непреднамеренно, не утрачены ли секретные данные и не передавался ли документ посторонним лицам.

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Дубликат оформляют исключительно после завершения этой проверки и издания приказа начальника учебного заведения о дисциплинарном взыскании.

Советы юриста, как действовать на опережение

Худший сценарий, по словам правоведа, — попытаться скрыть проблему. Если нарушение внезапно обнаружит патруль Военной службы правопорядка, это расценится как сознательный обман командира. Наказание в таком случае будет максимально суровым.

Чтобы минимизировать последствия, юрист советует признаться в этом первым. В рапорте необходимо четко указать на отсутствие злого умысла и объяснить случайность ситуации. После этого стоит инициировать личную беседу с курсовым офицером. Откровенное признание увеличивает шансы получить лишь устное замечание, что автоматически сохранит право на ночлег вне места дислокации части.

Могут ли курсанту запретить проживать в квартире из-за испорченного военного билета

Ночевать за пределами высшего военного учебного заведения — это привилегия для старшекурсников, которую можно получить со третьего года обучения. Она действует до тех пор, пока обучающийся демонстрирует хорошие результаты и не нарушает дисциплину.

Как отмечает юрист Валерий Дерий, испорченный военный билет является прямым проступком, за который руководство имеет право немедленно отменить приказ о разрешении проживания в квартире или общежитии.

Если виновнику вынесут выговор, ему придётся вернуться в казарму до момента официального снятия этого взыскания.

Новини.LIVE сообщали, что если выпускник военной кафедры не успел передать в ТЦК диплом бакалавра и из-за этого попал в армию рядовым солдатом, свой статус всё равно можно исправить. По закону каждый, кто получил высшее образование и закончил программу подготовки офицеров запаса, имеет полное право получить начальное офицерское звание даже после мобилизации.

В то же время 17-летние юноши, подписавшие контракт с военным вузом, фактически теряют право просто передумать. Даже если курсант решит бросить учебу буквально на следующий день после зачисления, его ждет немедленная мобилизация.