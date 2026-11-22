Курсант військової академії. Фото: Війська академія м.Одеса

Пошкодження військового квитка — серйозний проступок. Якщо звичайна людина випадково зіпсує такий документ, її покарають штрафом за статтею 211 Кодексу про адміністративні правопорушення. Але до курсантів цей підхід не застосовується.

Роз'яснення надав юрист Владислав Дерій, передає Новини.LIVE.

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Специфіка покарання для військових студентів

Цивільні особи за подібну недбалість отримують адміністративний штраф за 211-ю статтею КУпАП. Однак курсанти прирівняні до чинних військовослужбовців, тому, згідно з 15-ю статтею того ж кодексу, на них поширюється дія Дисциплінарного статуту ЗСУ.

Перелік можливих санкцій, прописаний у 48-й статті статуту, досить широкий: від простого зауваження до позбавлення звання чи навіть відрахування з ВВНЗ. За випадкове псування військового квитка, наприклад через дощ, найчастіше обмежуються доганою або зауваженням.

Як отримати новий військовий квиток

Новий примірник квитка не виписують просто за фактом звернення. Спочатку курсант зобов'язаний написати рапорт. Далі комісія розслідує, чи дійсно інцидент стався без умислу, чи не втрачено секретних даних і чи не передавався документ стороннім.

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Дублікат оформлюють виключно після фіналу цієї перевірки та видачі наказу начальника закладу про дисциплінарне покарання.

Поради юриста як діяти на випередження

Найгірший сценарій, за словами правознавця — спробувати приховати проблему. Якщо дефект раптово виявить патруль Військової служби правопорядку, це розцінять як свідомий обман командира. Покарання в такому разі буде максимально жорстким.

Щоб мінімізувати наслідки, юрист радить зізнатися у цьому першим. У рапорті необхідно чітко вказати на відсутність злого умислу та пояснити випадковість ситуації. Після цього варто ініціювати особисту розмову з курсовим офіцером. Відверте зізнання збільшує шанси отримати лише усне зауваження, що автоматично врятує право на ночівлю поза розташуванням частини.

Чи можуть курсанту заборонити проживати на квартирі через зіпсований військовий квиток

Ночувати поза стінами вищого військового навчального закладу — це бонус для старшокурсників, який можна отримати з третього року навчання. Він діє, доки здобувач освіти демонструє гарні результати та не порушує дисципліну.

Як зазначає юрист Валерій Дерій, зіпсований військовий квиток є прямим проступком, за який керівництво має право миттєво скасувати наказ про дозвіл жити на квартирі чи в гуртожитку.

Якщо винуватцю оголосять догану, йому доведеться повернутися в казарму аж до моменту офіційного зняття цього стягнення.

Новини.LIVE інформували, що якщо випускник військової кафедри не встиг передати до ТЦК диплом бакалавра й через це потрапив до армії звичайним солдатом, свій статус усе одно можна виправити. За законом кожен, хто здобув вищу освіту та закінчив програму підготовки офіцерів запасу, має повне право отримати первинне офіцерське звання навіть після мобілізації.

Водночас 17-річні хлопці, які підписали контракт із військовим вишем, фактично втрачають право просто передумати. Навіть якщо курсант вирішить піти з навчання буквально наступного дня після зарахування, то на нього чекає негайна мобілізація.