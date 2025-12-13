Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionМодаВоенная экономикаКомпанииПутешествияДом и огородТранспортМетеоLifeПогодаАвтоКино и сериалыЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Инвестиции
Компании
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Мобилизация Лечение военного — может ли он сменить больницу

Лечение военного — может ли он сменить больницу

Ua ru
Дата публикации 13 декабря 2025 20:00
Смена больницы для военного - куда военный должен сообщить
Военный на лечении. Фото: "АрміяInform"

Военнослужащий Вооруженных сил Украины, который попал в гражданскую больницу, может при необходимости сменить отделение или даже медицинское учреждение, если в этом есть необходимость по состоянию здоровья. Но при этом он должен сделать один важный шаг.

Об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.

Реклама
Читайте также:

Перевод в другую больницу

Военнослужащие, которые имеют проблемы со здоровьем, могут проходить лечение в обычных медицинских учреждениях.

К юристам обратилась гражданка, которая поинтересовалась, может ли военный во время лечения в одном отделении перевестись в другое во время лечения без направления из воинской части.

"Не вижу в том проблемы, если есть соответствующие показания по состоянию здоровья и соответствующее направление от врача", — заверил гражданку адвокат Юрий Айвазян.

Что должен сделать военный на лечении

Вместе с тем, добавил юрист, военнослужащий должен в такой ситуации сделать один важный шаг.

"При этом нужно уведомить воинскую часть о переводе и подать подтверждающие документы", — подчеркнул Айвазян.

Это нужно для того, чтобы военнослужащего не объявили находящимся в СОЧ.

Напомним, мы ранее писали о том, кто имеет право продолжить лечение военного.

Добавим, мы сообщали о том, как военнослужащим ВСУ оплачивается лечение.

ВСУ больницы лечение военнослужащие воинская часть
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации