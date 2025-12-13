Смена больницы для военного - куда военный должен сообщить

Лечение военного — может ли он сменить больницу
Военнослужащий Вооруженных сил Украины, который попал в гражданскую больницу, может при необходимости сменить отделение или даже медицинское учреждение, если в этом есть необходимость по состоянию здоровья. Но при этом он должен сделать один важный шаг.
Перевод в другую больницу
Военнослужащие, которые имеют проблемы со здоровьем, могут проходить лечение в обычных медицинских учреждениях.
К юристам обратилась гражданка, которая поинтересовалась, может ли военный во время лечения в одном отделении перевестись в другое во время лечения без направления из воинской части.
"Не вижу в том проблемы, если есть соответствующие показания по состоянию здоровья и соответствующее направление от врача", — заверил гражданку адвокат Юрий Айвазян.
Что должен сделать военный на лечении
Вместе с тем, добавил юрист, военнослужащий должен в такой ситуации сделать один важный шаг.
"При этом нужно уведомить воинскую часть о переводе и подать подтверждающие документы", — подчеркнул Айвазян.
Это нужно для того, чтобы военнослужащего не объявили находящимся в СОЧ.
