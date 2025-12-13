Смена больницы для военного - куда военный должен сообщить

Военный на лечении. Фото: "АрміяInform"

Военнослужащий Вооруженных сил Украины, который попал в гражданскую больницу, может при необходимости сменить отделение или даже медицинское учреждение, если в этом есть необходимость по состоянию здоровья. Но при этом он должен сделать один важный шаг.

Об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.

Перевод в другую больницу

Военнослужащие, которые имеют проблемы со здоровьем, могут проходить лечение в обычных медицинских учреждениях.

К юристам обратилась гражданка, которая поинтересовалась, может ли военный во время лечения в одном отделении перевестись в другое во время лечения без направления из воинской части.

"Не вижу в том проблемы, если есть соответствующие показания по состоянию здоровья и соответствующее направление от врача", — заверил гражданку адвокат Юрий Айвазян.

Что должен сделать военный на лечении

Вместе с тем, добавил юрист, военнослужащий должен в такой ситуации сделать один важный шаг.

"При этом нужно уведомить воинскую часть о переводе и подать подтверждающие документы", — подчеркнул Айвазян.

Это нужно для того, чтобы военнослужащего не объявили находящимся в СОЧ.

