Зміна лікарні для військового - куди військовий має повідомити

Лікування військового — чи може він змінити лікарню
Військовослужбовець Збройних сил України, який потрапив до цивільної лікарні, може за потреби змінити відділення чи навіть медичний заклад, якщо в цьому є потреби згідно зі станом здоров’я. Але при цьому він повинен зробити один важливий крок.
Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Юрій Айвазян.
Переведення в іншу лікарню
Військовослужбовці, які мають проблеми зі здоров’ям, можуть проходити лікування у звичайних медичних закладах.
До юристів звернулася громадянка, яка поцікавилася, чи може військовий під час лікування в одному відділенні перевестись в інше під час лікування без направлення з військової частини.
"Не бачу в тому проблеми, якщо є відповідні показання за станом здоров'я та відповідне направлення від лікаря", — запевнив громадянку адвокат Юрій Айвазян.
Що має зробити військовий на лікуванні
Разом з тим, додав юрист, військовослужбовець повинен у такій ситуації зробити один важливий крок.
"При цьому потрібно повідомити військову частину про переведення та подати підтверджуючі документи", — наголосив Айвазян.
Це потрібно для того, аби військовослужбовця не оголосили таким, що перебуває у СЗЧ.
