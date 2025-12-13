Відео
Україна
Лікування військового — чи може він змінити лікарню

Лікування військового — чи може він змінити лікарню

Ua ru
Дата публікації: 13 грудня 2025 20:00
Зміна лікарні для військового - куди військовий має повідомити
Військовий на лікуванні. Фото: "АрміяInform"

Військовослужбовець Збройних сил України, який потрапив до цивільної лікарні, може за потреби змінити відділення чи навіть медичний заклад, якщо в цьому є потреби згідно зі станом здоров’я. Але при цьому він повинен зробити один важливий крок.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Юрій Айвазян.

Читайте також:

Переведення в іншу лікарню

Військовослужбовці, які мають проблеми зі здоров’ям, можуть проходити лікування у звичайних медичних закладах.

До юристів звернулася громадянка, яка поцікавилася, чи може військовий під час лікування в одному відділенні перевестись в інше під час лікування без направлення з військової частини.

"Не бачу в тому проблеми, якщо є відповідні показання за станом здоров'я та відповідне направлення від лікаря", — запевнив громадянку адвокат Юрій Айвазян.

Що має зробити військовий на лікуванні

Разом з тим, додав юрист, військовослужбовець повинен у такій ситуації зробити один важливий крок.

"При цьому потрібно повідомити військову частину про переведення та подати підтверджуючі документи", — наголосив Айвазян.

Це потрібно для того, аби військовослужбовця не оголосили таким, що перебуває у СЗЧ.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, хто має право продовжити лікування військового.

Додамо, ми повідомляли про те, як військовослужбовцям ЗСУ оплачується лікування.

ЗСУ лікарні лікування військовослужбовці військова частина
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
