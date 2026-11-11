Военнослужащие на передовой. Фото: Третий армейский корпус

Иностранцы, служащие в рядах Сил обороны, получили дополнительные полгода на оформление документов. Из-за постоянных боевых заданий добровольцы ранее не успевали обратиться в миграционную службу. Теперь государство продлило сроки получения разрешений до 10 мая 2027 года.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны Украины, передает Новини.LIVE.

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Иностранные бойцы получат больше прав для легализации в Украине

Прежние правила требовали от иностранцев оформить вид на жительство в течение полугода, начиная с 10 мая 2026 года. Однако реалии войны сделали этот срок невыполнимым. Бойцы постоянно находятся на передовой. Они выполняют боевые приказы, проходят интенсивную подготовку или дислоцируются вдали от крупных городов. В таких суровых условиях солдаты просто физически не могут найти время для посещения миграционной службы и сбора документов.

Сроки оформления по новым правилам

Если иностранец подписал договор до 10 мая 2026 года, срок на оформление документов увеличивается до одного года. То есть время есть до 10 мая 2027 года. Такую же дату установили для тех, кто заключил контракт после 10 мая 2026 года, но до момента вступления в силу нового закона.

Для новых контрактников будут действовать другие правила. Если договор подписан уже после вступления в силу этого закона, у бойца будет ровно три месяца на получение вида на жительство. Весь этот период его пребывания в Украине будет абсолютно законным. Закон также защищает тех, кто прекратил военную службу. Им предоставляется три месяца для легализации своего дальнейшего пребывания в стране.

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Пока идет процесс оформления вида на жительство, иностранным легионерам нужно каким-то образом подтверждать свой легальный статус.

Боец может предъявить обычный военно-учетный документ. Также подойдет служебное удостоверение. Кроме того, Министерство обороны выдает специальную справку установленного образца, которая также имеет полную юридическую силу.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что военные получили важную защиту в спорах с ВВК благодаря решению Верховного Суда. Врачам больше не разрешат формально отклонять пересмотр диагнозов. Суды теперь будут внимательно проверять реальную аргументацию каждого медицинского заключения.

При демобилизации необходимо сдать все военные документы, однако утеря офицерского удостоверения не отменяет приказ об увольнении. Если удостоверение потеряно, об этом нужно срочно написать рапорт командиру, после чего придется пройти дополнительную процедуру списания документа.