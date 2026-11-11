Військовослужбовці на передовій. Фото: Третій армійський корпус

Іноземці у лавах Сил оборони отримали додаткові пів року для оформлення документів. Через постійні бойові завдання добровольці раніше не встигали звернутися до міграційної служби. Тепер держава подовжила терміни отримання посвідок до 10 травня 2027 року.

Про це повідомили в пресслужбі Міністерства оборони України, передає Новини.LIVE.

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Іноземні бійці матимуть більше прав для легалізації в Україні

Попередні правила вимагали від іноземців оформити посвідку за пів року, починаючи з 10 травня 2026 року. Проте реалії війни зробили цей термін нездійсненним. Бійці постійно перебувають на передовій. Вони виконують бойові накази, проходять інтенсивну підготовку або дислокуються далеко від великих міст. У таких жорстких умовах солдати просто фізично не можуть знайти час для візиту до міграційної служби та збору паперів.

Терміни оформлення за новими правилами

Якщо іноземець підписав угоду до 10 травня 2026 року, термін на оформлення документів зростає до одного року. Тобто час є до 10 травня 2027 року. Таку саму дату встановили для тих, хто уклав контракт після 10 травня 2026 року, але до моменту початку дії нового закону.

Для нових контрактників діятимуть інші правила. Якщо договір підписано вже після набрання чинності цим законом, боєць матиме рівно три місяці на отримання посвідки. Увесь цей період його перебування в Україні буде абсолютно законним. Закон також захищає тих, хто припинив військову службу. Вони отримують три місяці для легалізації свого подальшого перебування в країні.

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Поки триває процес оформлення посвідки, іноземним легіонерам потрібно якось підтверджувати свій легальний статус.

Боєць може показати звичайний військово-обліковий документ. Також підійде службове посвідчення. Крім того, Міністерство оборони видає спеціальну довідку встановленого зразка, яка теж має повну юридичну силу.

Раніше Новини.LIVE інформували, що військові отримали важливий захист у спорах із ВЛК завдяки рішенню Верховного Суду. Лікарям більше не дозволять формально відхиляти перегляд діагнозів. Суди тепер уважно перевірятимуть реальну аргументацію кожного медичного висновку.

Під час демобілізації необхідно здати всі військові документи, проте втрата офіцерського квитка наказу про звільнення не скасовує. Якщо посвідчення загубилося, про це треба терміново написати рапорт командиру, після чого доведеться пройти додаткову процедуру списання документа.